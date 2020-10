Naprieč Európou vzniká koridor rýchlej nabíjacej siete pre elektromobily

Rýchle a ultrarýchle nabíjačky budú spojené s internabíjacou platformou Hubject.

14. okt 2020 o 10:06 SITA

BRATISLAVA. Užívatelia elektromobilov by mali už onedlho zažiť plynulú elektrickú jazdu po Európe.

Rýchle a ultrarýchle nabíjačky pre elektromobily, ktoré inštalujú členovia konzorcia Next-E, totiž budú spojené s internabíjacou platformou Hubject.

Jedna aplikácia

To umožní viesť elektromobil od českej hranice až po Jadran alebo Čierne more, a to s jednou aplikáciou. Užívatelia si tak budú môcť nabiť svoje vozidlo vo všetkých nabíjacích staniciach projektu Next-E cez internabíjaciu platformu Hubject.

„V súčasnosti je prístup k nabíjačkám pre elektromobily možný s aplikáciou zúčastnenej krajiny, ktorá nabíjačku inštalovala, čo viedlo ku vzniku prekážok v roamingu a cezhraničnej elektromobilite pri dlhých vzdialenostiach. To sa zmení,“ uviedla hovorkyňa Západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sieť popri hlavných dopravných koridoroch

Opätovné dobitie elektromobilu musí byť podľa vedúceho tímu pre dopravné inovácie v agentúre Innovation & Networks Executive Agency (INEA) Richarda Ferrera pre európskych občanov veľmi ľahké, spoľahlivé a dostupné. „Elektromobilita sa v Európe stáva realitou,“ zdôraznil Ferrera.

„Táto spolupráca poskytuje prevádzkovateľom nabíjacích staníc a poskytovateľom služby e-mobility jednoduchý spôsob kooperácie a zlepšuje vlastný obchodný model,“ dodal generálny riaditeľ Hubject GmbH Christian Hahn.

Projekt Next-E je spolupráca firiem v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu s výrobcami automobilov, ktorí spojili svoje sily, aby vytvorili nabíjaciu sieť pre elektromobily pozdĺž hlavných koridorov v strednej a východnej Európe.

Do projektu sa zapojili spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj dvaja výrobcovia automobilov.

Súvisiaci článok Na európskom trhu stúpol podiel elektromobilov Čítajte

Nabíjaciu sieť bude tvoriť 222 multištandardných rýchlonabíjačiek (50 kW) a 30 ultra rýchlych nabíjačiek (150-350 kW).

Vznikne tak infraštruktúra pre nabíjanie elektromobilov na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a v Rumunsku.

Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlo nabíjacích staníc a 7 ultra nabíjacích lokalít. Nabíjacie stanice by mali byť vybudované do konca roka 2020.