Európska komisia predĺžila dočasný rámec štátnej pomoci podnikom počas koronakrízy

Cieľom je umožniť členským štátom podporiť firmy.

13. okt 2020 o 19:19 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia sa rozhodla predĺžiť platnosť a rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020 na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Platnosť všetkých oddielov sa predlžuje o šesť mesiacov do 30. júna 2021 s výnimkou platnosti oddielu na umožnenie rekapitalizačnej podpory, ktorá sa predlžuje o tri mesiace do 30. septembra 2021.

Cieľom je umožniť členským štátom podporiť podniky počas krízy spôsobenej koronavírusom, hlavne tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola úplne využitá.

Informovalo o tom v utorok v tlačovej správe Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Zmenou dočasného rámca sa zavádza aj nové opatrenie, aby členské štáty mohli podporovať podniky, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu čelia poklesu obratu počas oprávneného obdobia aspoň o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.

Bude to príspevok k časti fixných nákladov príjemcov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami, a to do maximálnej výšky 3 milióny eur na podnik.

"Cieľom podpory týchto podnikov formou dočasného príspevku na časť ich nákladov je vyhnúť sa zhoršovaniu stavu ich kapitálu, udržať ich podnikateľské činnosti a poskytnúť pevné základy na ich zotavenie.

Umožní sa tak cielenejšia pomoc podnikom, ktoré ju preukázateľne potrebujú," konštatuje sa v tlačovej správe.

Komisia prijala nový dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s koronavírusom 19. marca 2020, odkedy bol niekoľkokrát prispôsobený aktuálnej situácii.

V dočasnom rámci sa uznáva, že celé hospodárstvo Únie je vážne narušené. Členským štátom umožňuje využívať na podporu hospodárstva úplnú flexibilitu v zmysle pravidiel štátnej pomoci.