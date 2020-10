Vláda sa na druhú vlnu pandémie nepripravila, tvrdí Klub 500

Kompetentní mali podľa združenia hľadať riešenia už počas leta.

13. okt 2020 o 17:38 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Slovenská vláda v lete podcenila situáciu a na druhú vlnu pandémie sa nepripravila. Kabinet tak v súčasnosti prijíma zákazy, represie a rozhodnutia, ktoré môžu Slovensku a jeho ekonomike poškodiť, uviedol v utorok Klub 500.

Združenie firiem s viac ako 500 zamestnancami vyzvalo vládu, aby bez diskusie nerozhodovala o tých, ktorí napĺňajú štátny rozpočet, ale hľadala systematické riešenia bez výraznejšieho vplyvu na ekonomiku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nepremyslené rozhodnutia

Klub 500 zdôraznil, že kompetentní mali hľadať riešenia už počas leta a komunikovať s tými, ktorých sa prípadné opatrenia najviac dotknú.

Súvisiaci článok Rušia sa všetky hromadné podujatia, rúška budeme nosiť aj vonku (prehľad nových opatrení) Čítajte

"Tento štát potrebuje nielen zvládnuť pandémiu COVID-19, ale musí fungovať aj po jej skončení. Nehovoríme, že vláda sa nesnaží, ale nepremyslenými rozhodnutiami likviduje služby, kultúru či šport a v konečnom dôsledku obyvateľom skôr poškodí, ako pomôže," povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podnikatelia upozornili, že ak začnú podniky krachovať, v štátnej pokladnici budú chýbať miliardy eur a zároveň pribudnú masy nezamestnaných.

Ocenili však, že sa vláda rozhodla zvýšiť a rozšíriť štátnu podporu na udržanie pracovných miest. Príspevky pre tých, ktorí majú na základe rozhodnutí výpadky tržieb, by však mali prísť veľmi rýchlo.

Antigénové testy zdarma

Štát by podľa Klubu 500 mal bezplatne poskytnúť "rýchle" antigénové testy, aby sa podarilo podchytiť časť nositeľov vírusu, testovať učiteľov a žiakov a nezatvárať školy, či posilniť zásobovanie liekmi.

"Vláda by sa mala sústrediť na to, aby sme mali dosť zásob liekov, ochranných pomôcok, testov a mala by upokojiť národ. Len ak budeme postupovať systematicky, ak budeme disciplinovaní, triezvo zmýšľajúci a konať s rozvahou, dokážeme nad pandémiou zvíťaziť po všetkých stránkach a prežiť aj ekonomicky," dodal Gregor.

Na riziká spojené s plošným zatváraním prevádzok upozornila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení.

"Zatvorenie ekonomiky v prvej vlne firmám veľmi uškodilo, mnohé sa dodnes ocitajú vo finančných problémoch - míňajú svoje úspory, v horšom prípade sa ešte viac zadlžujú. Výrazný dopad to malo a stále má na firmy v oblasti priemyslu, cestovného ruchu, gastronómie, kultúry či športu," povedal prezident asociácie Tomáš Malatinský.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení by privítala, keby aktuálne schválené opatrenia v súvislosti s druhou vlnou pandémie boli vopred konzultované aj so zástupcami podnikateľského sektora.

"Naším spoločným cieľom by totiž malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere a udržanie životaschopnosti firiem," dodal Malatinský.