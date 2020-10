Sulík navrhne zatvárať reštaurácie len tam, kde sú ohniskom nákazy

To isté by sa malo týkať divadiel, kín a fitnescentier.

13. okt 2020 o 12:58 (aktualizované 13. okt 2020 o 15:17) SITA

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Richard Sulík chce zatvárať reštaurácie, divadlá a kiná iba v tých okresoch, v ktorých sa v spomínaných prevádzkach vyskytlo ohnisko nákazy. To isté by sa malo týkať fitnescentier.

Toto opatrenie v boji proti koronavírusu navrhne už na stredajšom rokovaní vlády. Uviedol to v utorok v relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres.

Sulík: Chýbajú fakty

"V SaS podporujeme niektoré opatrenia, no v prípade reštaurácií chýbajú fakty. Aký zmysel má zatvoriť 20-tisíc reštaurácií v 78 okresoch, keď iba v piatich okresoch v nich prišlo k nákaze? Zdravý rozum hovorí, že dobre, zavrime všetky reštaurácie v daných okresoch, a pod toto sa hneď podpíšeme. So zvyškom nemôžeme súhlasiť," povedal v utorok v Rádiu Expres Richard Sulík.

"Keď som hľadal v tejto štatistike, koľko ohnísk nákazy máme v divadlách, kinách či fitnes centrách, nenašiel som ani jedno. Zavrime teda tieto prevádzky len v prípade, že sa ohnisko v okrese vyskytne. Bolo by to potom celé dynamickejšie, opatrenie by bolo v podstate zhodné s celoplošným, no výrazne ekonomicky šetrnejšie," doplnil Sulík.

SaS: Plošné obmedzenia nie sú jediné riešenie

Strana Sloboda a Solidarita nepovažuje celoplošné obmedzenia v súvislosti s koronavírusom za jediné riešenie vzniknutej situácie. Takýto pohľad zastáva aj pri možnom tvrdom lockdowne. Informoval o tom v utorok hovorca SaS Ondrej Šprlák.

“ Zatváranie na základe všeobecných dát pozitívne testovaných tak podľa nás nie je kľúčovým ukazovateľom. Oveľa dôležitejšie sú dáta o skutočne chorých a hospitalizovaných. „ Marián Viskupič

„Celoplošné zatváranie reštaurácií či fitness centier opakovane kritizujeme. Musíme brať ohľad najmä na desiatky tisíc ľudí, na ktorých bude mať tento krok fatálny dopad a ktorí tak prídu o prácu. Už teraz je jasné, že väčšina ľudí z gastropriemyslu skončí na úrade práce. Zatváranie na základe všeobecných dát pozitívne testovaných tak podľa nás nie je kľúčovým ukazovateľom. Oveľa dôležitejšie sú dáta o skutočne chorých a hospitalizovaných," uviedol predseda Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet Marián Viskupič.

"Taktiež by sme mali mať zmapované ohniská nákazy podľa konkrétnych regiónov a konkrétnych prevádzok. Až následne mali byť všetky opatrenia presne cielené a mali by sa sprísniť opatrenia, či pristúpiť k lokálnym lockdownom, len tam, kde sú ohniská. Jedine to nám zachráni ekonomiku, pracovné miesta a v konečnom dôsledku aj slobodu,“ doplnil Viskupič.

Podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru Národnej rady Jany Bittó Cigánikovej by mali byť dostupné a verejné podrobnejšie dáta z každej analýzy o možnom trasovaní nakazených.

„Práve toto by bol signál, kde máme zvýšiť do najväčšej možnej miery ochranu rizikových skupín. Dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení, odstup, rúška, prípadne meranie teploty, je správne a priam žiadúce. Nikto nechce spochybňovať epidemiológov či virológov, avšak duševné zdravie je taktiež dôležité. Neschopnosť uživiť vlastnú rodinu môže mať fatálne dôsledky,“ doplnila Bittó Cigániková.