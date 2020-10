Nezamestnanosť vo Veľkej Británii sa v auguste prudko zvýšila

Počet ľudí bez práce počas júna až augusta vzrástol o 138-tisíc.

13. okt 2020 o 11:30 SITA

LONDÝN. Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii v auguste prudko stúpla. Štatistický úrad krajiny informoval, že počet ľudí bez práce počas troch mesiacov do konca augusta oproti predošlým trom mesiacom vzrástol o 138-tisíc.

Nezamestnanosť sa zvýšila na 4,5 percenta z úrovne 4,1 percenta.

Nezamestnanosť v Británii zatiaľ nevzrástla tak výrazne ako v USA vďaka vládnemu programu udržania pracovných miest počas koronakrízy. Približne 1,2 milióna britských zamestnávateľov využilo možnosť poslať zamestnancov na nútenú dovolenku, počas ktorej platy uhrádza vláda.

Do programu bolo zaradených 9,5 milióna ľudí a vládu to stálo takmer 40 miliárd libier.



Keďže sa program vládnej podpory v závere októbra skončí, predpokladá sa, že mnohí zamestnanci, ktorí sú stále na nútenej dovolenke, budú nadbytoční. Existujú preto obavy, že počet nezamestnaných Britov by mohol stúpnuť k trom miliónom, čiže na úrovne, aké v krajine neboli od začiatku 90. rokov minulého storočia.