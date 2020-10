Sociálnej poisťovni má vláda pre pandémiu pomôcť sumou 1,27 miliardy eur

V minulom roku poisťovňa hospodárila bez pomoci zo štátneho rozpočtu.

13. okt 2020 o 10:48 SITA

BRATISLAVA. Sociálna poisťovňa by mala pre negatívne dôsledky pandémie dostať v tomto roku finančnú výpomoc zo štátneho rozpočtu takmer 1,27 miliardy eur. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.

Budúci rok by mala vláda pomôcť poisťovni sumou 839,2 milióna eur, v roku 2022 čiastkou 990 miliónov eur a v roku 2023 vyše 927 miliónov eur. V minulom roku pritom poisťovňa hospodárila bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu.

Článok pokračuje pod video reklamou

V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 10,22 miliardy eur, z čoho by 548 miliónov eur mal tvoriť prebytok z tohto roku a ďalších 839,2 milióna eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu.

Bez tohtoročného prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy v sume 8,83 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2021 majú dosiahnuť 9,63 miliardy eur.



Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb by poisťovňa mala v budúcom roku vybrať 8,25 miliardy eur, čo by malo byť o 341 miliónov eur viac ako v tomto roku. Príjmy poisťovne z dlžného poistného majú budúci rok predstavovať 211,7 milióna eur, na poistnom za poistencov štátu má Sociálna poisťovňa zinkasovať 316,7 milióna eur.



Na vyplácanie dôchodkov má poisťovňa v budúcom roku vynaložiť 8,14 miliardy eur, teda o 301 miliónov eur viac ako v tomto roku. Z tejto sumy by si 210,9 milióna eur mala vyžiadať valorizácia dôchodkov od 1. januára budúceho roka.

Výdavky na dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti však majú oproti tomuto roku klesnúť. Kým v tomto roku by výdavky na dávky nemocenského poistenia mali dosiahnuť 1,17 miliardy eur, na rok 2021 by sa mali znížiť na 947,1 milióna eur. Pri výdavkoch na dávky v nezamestnanosti má ísť o pokles z tohtoročných 472 miliónov eur na 257,8 milióna eur.