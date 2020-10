V krajinách OECD pripravila pandémia o prácu 13,5 milióna ľudí

V rámci OECD bolo dohromady 48,4 milióna nezamestnaných.

12. okt 2020 o 12:30 SITA

BRATISLAVA. Miera nezamestnanosti v krajinách Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v auguste celkovo klesla o 0,6 percentuálneho bodu (pb) na 7,4 percenta, ale naďalej bola o 2,2 pb vyššia ako vo februári, čiže predtým ako trh práce poškodila pandémia koronavírusu.

V rámci OECD bolo dohromady 48,4 milióna nezamestnaných, čo bolo o 13,5 milióna viac ako vo februári.

OECD, ktorá o tom informovala v pondelok, však uviedla, že pri interpretácii augustového poklesu nezamestnanosti je však potrebná opatrnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pokles totiž v prevažnej miere odzrkadľuje návrat do práce tých ľudí, ktorí boli dočasne prepustení v USA a Kanade.

Súvisiaci článok V auguste klesla zamestnanosť v priemysle o vyše šesť percent Čítajte

V eurozóne, kde sa dočasne prepustení nezarátali do štatistiky nezamestnaných, miera nezamestnanosti v auguste naďalej rástla a zvýšila sa na 8,1 percenta z júlových 8 percent.

V Kanade nezamestnanosť v auguste klesla o 0,7 pb na 10,2 percenta a v USA sa znížila o 1,8 pb na 8,4 percenta.

Avšak, ak by sa medzi nezamestnaných nezarátali dočasne prepustení, nezamestnanosť v Kanade by bola v auguste o 3,9 pb vyššia ako vo februári a v USA by bola vyššia o 1,6 pb.