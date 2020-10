Gastrobiznis žiada okamžitú pomoc, Sulík sa obáva nedostatku zdrojov

Obchodníci nové opatrenia rešpektujú, ale žiadajú okamžitú pomoc pred bankrotmi.

12. okt 2020 o 10:22 SITA

BRATISLAVA. Pomoc prevádzkam, ktorých činnosť utlmí druhá vlna pandémie, bude podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka drahá a nebude dostatočná.

Ako ďalej uviedol pred pondelkovým rokovaním vlády, nebude to jednoduché.

"Peňazí bude toľko, koľko vyčlení minister financií Eduard Heger, ale ten mechanizmus, podľa čoho a ako, budeme hľadať," vyhlásil.

Schému pritom musí vždy schváliť Európska komisia, pričom dáva pozor, aby odškodnenie nebola forma štátnej pomoci.

Sulík: Štát nemá potrebné údaje

Sulík opakovanie kritizoval, že sa štát rozhoduje bez potrebných údajov.

"Mojou úlohou je, dožadovať sa rozhodnutí na základe faktov," skonštatoval.

Ako dodal, štát nemá dáta a posledné rozhodnutia, ktorý vzišli z víkendových rokovaní, nepovažuje za racionálne .

"Nemá zmysel podliehať panike a začať zatvárať hlava nehlava a nepremyslene a bez potrebných dat. Som za to, aby štát zverejnil všetky dáta, ktoré má," vyhlásil Sulík.

Gastrobiznis žiada okamžité kompenzácie

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) v zásade súhlasí s prijatými opatreniami Ústredným krízovým štábom (ÚKŠ) v nedeľu, ktoré budú platné od 15. októbra 2020.

Dôrazne však žiada vládu, aby v najbližších dňoch predstavila kompenzačné mechanizmy, ktoré umožnia podnikateľom v maloobchode, gastre a službách prežiť.

"Myslíme si totiž, že gastrosektor týmto dostane ranu, ktorá môže zlikvidovať prakticky celý tento sektor," reagoval na prijaté opatrenia predseda ISKM Daniel Krakovský. Podľa ďalšej iniciatívy - Zachráňme gastro! by veľmi pomohlo dočasné zníženie reštauračnej DPH na 5 percent.

Medzi ďalšie mechanizmy by mohla byť zaradená kompenzácia fixných nákladov zatvorených prevádzok a nákladov na boj proti pandémii.

Novo prijaté opatrenia sa podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov zásadným spôsobom opäť dotknú maloobchodníkov a najmä gastrosektora, ktorý už od začiatku pandémie prežíva mimoriadne ťažké časy.

"Rozumieme okolnostiam, pre ktoré musí k sprísneniu opatrení prísť. Chápeme, že zdravie obyvateľov je na prvom mieste a za našich členov môžeme konštatovať, že často sú naše interné opatrenia striktnejšie ako tie, ktoré schváli vláda. Záleží nám totiž na našich zamestnancoch a zákazníkoch, ktorí navštevujú naše prevádzky. Veríme preto, že opatrenia sú prijímané v záujme nás všetkých a pri ich prijímaní sú zohľadnené všetky podstatné okolnosti," pokračoval Krakovský.



Súčasné opatrenia na odškodnenie strát v gastrosektore sa podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov ukázali ako nedostatočné, podnikatelia majú svoje zdroje vyčerpané, pretože ich použili na jar.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov pre žiada od vlády urýchlene predstaviť kompenzačné mechanizmy.

"Nemôžeme sa pozerať na to, ako podnikatelia zatvárajú svoje dlhoročné prevádzky preto, lebo pomoc štátu v týchto ťažkých časoch prichádza neskoro a byrokratické prekážky na jej čerpanie obmedzujú veľké množstvo podnikateľov od čerpania takejto podpory. Žiadame o jednoduchú dotačnú schému, ktorá bude do veľkej miery kompenzovať náklady maloobchodníkov a podnikateľov v službách a gastre, ideálne formou priamej finančnej podpory zohľadňujúcej fixné náklady," doplnil predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov.

Prevádzkovatelia gastro prevádzok z ďalšej iniciatívy - Zachráňme gastro! rešpektujú, že boj proti pandémii je prvoradý, a tak ako do dnes, aj budúci týždeň sa opatreniam prispôsobia.

Kompenzácie nájmov nebudú stačiť

Pre reštaurácie a podobné podniky je to však podľa tejto iniciatívy absolútny lockdown a bez adekvátneho odškodnenia im hrozí okamžitý krach.

"Kompenzácia nájmov a drobné príspevky na zamestnanosť nebudú stačiť. Mnohí členovia našej iniciatívy už podniky pozatvárali a zamestnancov prepúšťali. Teraz príde druhá vlna zatvárania a prepúšťania a všetci by sme chceli, aby bola čo najmenšia. Preto prosíme vládu, aby čím skôr deklarovala, ako odškodní tých, ktorí od marca znášajú najväčšie bremeno obmedzení," reagoval Ján Laš z Iniciatívy Zachráňme gastro!.

"Veľmi by pomohla realizácia programového vyhlásenia vlády o dočasnom znížení daňového zaťaženia v cestovnom ruchu a gastronómii pretavená do dočasného zníženia reštauračnej DPH na 5 percent tak, ako je to bežné v EÚ. Medzi ďalšie by mohla patriť kompenzácia fixných nákladov zatvorených prevádzok a nákladov na boj proti pandémii," dodal Ján Laš.



Ústredný krízový štáb prijal na nedeľňajšom rokovaní viacero opatrení, platiť budú od 15. októbra. Prevádzky verejného stravovania budú môcť od štvrtka vydávať jedlo len zabelené a so sebou alebo ho podávať iba v exteriéri.

Zavreté budú aj fitness centrá, wellness, kúpaliská, akvaparky a sauny.

Obchody a nákupné centrá musia dodržať pravidlo maximálne jednej osoby na 15 metrov štvorcových za dodržiavania rozostupov a všetkých protiepidemických opatrení.

Do nákupných centier bude možné vstúpiť len po odmeraní teploty, povolený vstup bude teda iba osobám, ktoré nevykazujú žiadne príznaky ochorenia.