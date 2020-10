Ryanair odhaduje, že stroje 737 MAX sa do prevádzky vrátia budúci mesiac

Ryanair by mohol dostať prvé z objednaných lietadiel začiatkom budúceho roka.

11. okt 2020 o 16:10 TASR

DUBLIN. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že uzemnené lietadlá 737 MAX amerického výrobcu Boeing by sa v USA mohli do prevádzky vrátiť na budúci mesiac. Ak sa odhad aerolínií potvrdí, Ryanair by mohol dostať prvé z objednaných lietadiel začiatkom budúceho roka.

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) zverejnil pred niekoľkými dňami nový návrh pre tréning pilotov pre lietadlá 737 MAX. Správa predstavuje míľnik, ktorý by čoskoro mohol lietadlá vrátiť do prevádzky.

Stroje 737 MAX boli uzemnené v marci 2019 po dvoch v krátkom čase po sebe nasledujúcich haváriách. K prvej došlo koncom októbra 2018 v Indonézii, druhá nasledovala začiatkom marca 2019 v Etiópii. Spoločne si vyžiadali 346 obetí.

Za príčinu zrútenia lietadiel sa považuje stabilizačný systém MCAS.

Ako povedal zástupca Ryanairu Eddie Wilson pre írsku rozhlasovú stanicu Newstalk, dúfajú, že prvé z objednaných lietadiel dostanú začiatkom roka 2021.

"FAA minulý týždeň ukončil testovacie lety a zdá sa, že stroje by sa mohli do prevádzky v USA vrátiť na budúci mesiac alebo tak nejako," povedal.

V takom prípade by to bol posun aj pre európske letecké spoločnosti, keďže Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) s FAA úzko spolupracuje, dodal Wilson.