Šéfovi úradu pre obstarávanie sa nepozdáva Holého novela, vidí v nej veľa nášľapných mín

Úrad má prísť o kompetencie.

11. okt 2020 o 16:07 TASR

BRATISLAVA. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák vidí v novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) mnoho nášľapných mín. Verejnosť preto šéf ÚVO vyzval, aby sa o túto novelu zaujímala.

"Vôbec to nie je technický zákon. Verejné obstarávanie je o tom, že štát nakupuje za vaše peniaze. A to, ako to robí, kontroluje ÚVO. Podľa novely Štefana Holého sa to má však zmeniť. Úrad nebude mať právo kontrolovať nákupy za vaše peniaze - tie zo štátneho rozpočtu vôbec nebude môcť kontrolovať a tie z Bruselu v obmedzenom režime," upozornil Hlivák s tým, že ľudia majú právo na dôslednú kontrolu tých, ktorí hospodária s ich peniazmi.

Poukazuje tiež na zverejnené informácie, že podľa tejto novely sa podnikatelia nebudú mať kde dozvedieť o zákazke, keďže všetko sa má zverejniť až po dohodnutí kontraktu.

Hlivák predstaví súbor zmien

Novela z dielne Holého navrhuje podľa ÚVO aj to, aby sa odstránili pravidlá obstarávania pre nákupy do 5,3 milióna eur, aby sa tým zrýchlil nákup. Hlivák to prirovnáva k situácii, ako keby sa zrušili pravidlá cestnej premávky, policajné hliadky a radary.

Predseda ÚVO deklaruje, že už čoskoro predstaví vláde súbor zmien v zákone, ktoré úrad pripravil. Tie sú podľa Hliváka v súlade s férovosťou, transparentnosťou, európskym právom a zároveň umožnia zrýchlenie nakupovania, no nie za cenu rizík pre celú spoločnosť.

Niektoré zo zmien už ÚVO prekonzultoval v diskusii so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, SK8 či tretím sektorom.

Matovič hovorí o revolúcii

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že oblasť verejného obstarávania čaká "revolúcia". Do medzirezortného pripomienkového konania má byť predložená právna norma, ktorá prinesie transparentnosť, ale aj zrýchlenie verejného obstarávania a následne aj zníženie byrokracie.

Podpredseda vlády pre legislatívu Holý túto novelu podľa premiéra predloží na objednávku vládnej koalície. ÚVO sa bude môcť podľa Holého zapojiť do verejnej diskusie v rámci pripomienkového konania.