Premiérovi sa na situáciu v agrosektore sťažujú aj chovatelia ošípaných

Zväz chovateľov ošípaných napísali Matovičovi oficiálny list.

9. okt 2020 o 14:00 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Kritická situácia v domácom agropotravinárskom sektore prinútila už aj slovenských chovateľov ošípaných, ktorí sú združení vo Zväze chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo, napísať oficiálny list predsedovi vlády Igorovi Matovičovi a požiadať ho o osobné preverenie situácie.

Momentálnu situáciu považujú chovatelia ošípaných za katastrofálnu a likvidačnú.

Informovala o tom v piatok hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Chovatelia v liste uvádzajú, že na úseku chovu ošípaných sú v súčasnosti nesmierne ťažké a zložité podmienky, ktoré samotný chovateľ nie je schopný riešiť.

Súvisiaci článok Mičovský diskutoval na východe s farmármi, avizuje ďalšie zmeny Čítajte

Ide predovšetkým o rozšírenie afrického moru ošípaných a následky pandémie COVID-19, ktoré zdecimovali cenu jatočných ošípaných o tridsať percent, čo je takmer pre všetkých chovateľov likvidačnou cenou. Ak chcú dodávať chovatelia spotrebiteľom bravčové mäso aspoň v takom množstve a kvalite ako doteraz, musí sa podľa nich vláda začať venovať aj poľnohospodárstvu a zvlášť živočíšnej výrobe

„Riadenie rezortu poľnohospodárstva, potravinárstva a produkcie potravín, ako už zo samotného názvu vyplýva, si vyžaduje odborníka na pôdohospodárstvo. Jeho úlohou je zodpovedne a kompetenčne riešiť nielen lesy, vodu, prípadne životné prostredie, ale aj nasmerovať celý agropotravinársky komplex správnym smerom vrátane rastlinnej a živočíšnej výroby," uviedol predseda Zväzu chovateľov ošípaných Slovenska Julián Škerlík.

"Poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových odvetví v Slovenskej republike, ktoré vo veľkom rozsahu poskytuje zamestnanie tým najzraniteľnejším osobám. Chovatelia vyjadrujú presvedčenie, že v záujme rozvoja slovenského pôdohospodárstva sa predseda vlády Igor Matovič bude zaoberať aj situáciou v agrorezorte a vďaka vzájomnému dialógu nasmeruje Spoločnú poľnohospodársku politiku až do roku 2029 smerom k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti," dodala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Premiér Igor Matovič ešte v stredu po rokovaní vlády uviedol, že na reakciu na listy od slovenských poľnohospodárov potrebuje niekoľko dní, aby si mohol podrobne preštudovať jednotlivé problémy a zaujať k nim stanovisko.

"Jedným z bodov rokovania vlády bol stav slovenského poľnohospodárstva za minulý rok. Takže sme sa v rozhovoroch dotkli aj listu, ktorý mi SPPK poslala. Musím si však vyčleniť s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským 2 až 3 dni na preštudovanie požiadaviek poľnohospodárov, a na to, aby sme zaujali spoločné stanovisko. Zatiaľ plne dôverujem ministrovi Mičovskému. Nezovšeobecňoval by som to, že všetci poľnohospodári sú nespokojní, sú aj takí, čo oceňujú naše kroky. Možno sme však určitej skupine poľnohospodárov stúpili na otlak," reagoval v stredu po rokovaní vlády Matovič na list od SPPK, ktorým komora žiadala okamžité riešenie zlej situácie v agrosektore.