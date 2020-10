Premiér očakáva, že každá politická strana príde s návrhmi do plánu obnovy

Moderné a úspešné Slovensko podľa Hegera inšpirovalo hnutie Sme rodina.

9. okt 2020 o 14:23 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽANO) očakáva, že každá politická strana, koaličná aj opozičná, príde so svojím návrhom výberu z reformného "menu". Reagoval tak na to, že koaličné hnutie Sme rodina v piatok predstavilo svoj návrh plánu obnovy.

Predseda vlády to hodnotí pozitívne, hovorí, že predstáv bude mnoho, ale vo finále z toho musí vzísť približne päť - šesť reforiem.

Súvisiaci článok Kollár tvrdí, že o reformách s ním nik nehovoril. Predstavil vlastný plán Čítajte

"Predstáv sto, možno stovky, za desiatky až stovky miliárd eur, ale na konci máme 6 miliárd eur a nejakých päť - šesť reforiem vo finále, teda ja očakávam, že z toho vzíde," priblížil v piatok premiér. Osobne sa mu páči táto aktivita hnutia Sme rodina. "Takto by to malo prebiehať, lebo toto je verejná diskusia o veľmi vážnej veci," podotkol.

Dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktoré je akýmsi "reformným menu", je podľa neho o tom, že minister financií Eduard Heger (OĽANO) dal dokopy analytikov, ktorí spísali "bolesti" Slovenska, ktoré sa dlhé roky neriešili. Ide podľa neho o veľmi dobrý podklad pre diskusiu o pláne obnovy.

Hegera pritom teší, že priority, ktoré predstavilo hnutie Sme rodina vo svojom návrhu plánu obnovy, sa do veľkej miery prekrývajú s reformami a investíciami v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, ktorý sa označuje aj ako reformné menu.

"Je zjavné, že dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý vznikol na ministerstve financií s prispením širokej škály odborníkov, je inšpiratívny aj pre hnutie Sme rodina," skonštatoval Heger.

Cieľom podľa neho bolo otvoriť diskusiu, vytvoriť priestor pre jednotlivé politické strany, ale aj odbornú verejnosť, aby prinášali svoje predstavy o tom, čo treba na Slovensku zmeniť a ako.

Reformný dokument podľa Hegera prináša do diskusie kvalitné dáta, z ktorých môžu politici čerpať. "Slovensko sa nachádza na dôležitej križovatke a som presvedčený, že ak politici robia rozhodnutia na základe kvalitných dát a analýz, tak prinášajú tie najlepšie riešenia a rozhodnutia pre krajinu," dodal minister.

"Na realizáciu veľkých investícií z fondu obnovy Slovenska v hodnote 5,8 miliárd eur je potrebné upraviť regulačné prostredie," vyhlásil podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý, podľa ktorého medzi nízkonákladové reformy má patriť zmena stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní, reforma justície či reforma verejnej správy. Ako podotkol, na viacerých z týchto reforiem sa už pracuje na jednotlivých ministerstvách. Štefan Holý predpokladá, že v horizonte niekoľkých týždňov predstaví návrh novej stavebnej legislatívy. Osobne víta, že Európska únia (EÚ) povoľuje financovať spoluúčasť štátu v PPP projektoch z plánu obnovy.

Predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár v piatok uviedol, že predloží koalícii vlastný návrh plánu obnovy, ktorý zahŕňa zelené investície a reformy spolu za 5,8 miliardy eur. Jednou z hlavných reforiem má byť daňovo-odvodová reforma.

Matovič však v tejto súvislosti naznačil, že prostriedky pravdepodobne na túto oblasť nebudú môcť smerovať.

"Podľa predbežného postoja Európskej komisie (EK) nehrozí, že by nám preplatili nejaké náklady na daňovo-odvodovú reformu," upozornil.

V rámci investícií chce hnutie napríklad obnoviť 8 plus 1 moderných nemocníc, 600 škôl, modernizovať železnice, postaviť tri nové univerzitné centrá, ale aj nové moderné zariadenia sociálnych služieb. Prostriedky by chceli smerovať aj do obnovy 30.000 rodinných domov.