V British Airways sa rozlúčili s obrími boeingami, vzlietli naposledy

Z londýnskeho letiska Heathrow naposledy vzlietli posledné dva stroje 747 britských aeroliniek.

8. okt 2020 o 13:23 ČTK

LONDÝN. Britské aerolinky British Airways sa vo štvrtok rozlúčili s veľkokapacitnými lietadlami Boeing 747, prezývanými Jumbo Jet alebo aj Kráľovná nebies.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z londýnskeho letiska Heathrow naposledy vzlietli posledné dva stroje 747 britských aeroliniek, pôvodne plánovanému súbežnému štartu lietadiel zabránilo nepriaznivé počasie.

Súvisiaci článok British Airways predčasne vyradili všetky boeingy Jumbo Jet Čítajte

Spoločnosť British Airways bola donedávna najväčším prevádzkovateľom lietadiel Boeing 747 na svete. V júli však firma oznámila, že sa rozhodla prevádzku týchto strojov ukončiť. Reagovala tak na prudký útlm leteckej dopravy v dôsledku koronavírusovej krízy. Boeing potom na konci júla uviedol, že do dvoch rokov výrobu lietadiel 747 ukončí.

Lietadlo 747 slávnostne predstavili v septembri 1968, do vzduchu sa prvýkrát vznieslo 9. februára 1969 na letisku Pain Field neďaleko Seattlu na severovýchode USA. Do služby sa nové štvormotorové lietadlo dostalo začiatkom roku 1970, aerolinky Pan Am ich prvýkrát nasadili 22. januára 1970 na linke z New Yorku do Londýna.

Za pol storočia sa vyrobilo takmer 1560 lietadiel, v posledných rokoch o tieto lietadlá ale záujem pomaly upadal - aj v dôsledku príchodu Airbusu A380, ktorému od jesene 2007 patrí pozícia najväčšieho dopravného lietadla pre prepravu cestujúcich. Aj výroba Airbusu A380 ale na budúci rok skončí.

Tento rok výrobcov lietadiel tvrdo zasiahla koronakríza, ktorá viedla k prudkému obmedzeniu leteckej dopravy. Mnoho aeroliniek sa preto rozhodlo prestať lietať s obrími strojmi a dáva prednosť menším lietadlám.