Modernizácia severnej trate železníc ostáva prioritou

Rekonštrukcia južnej trate do Košíc nie je pripravená tak, aby bola financovaná z plánu obnovy.

8. okt 2020 o 12:52 SITA

BRATISLAVA. Prioritou Ministerstva dopravy a výstavby zostáva modernizácia severného koridoru železníc. Elektrifikácia a komplexná rekonštrukcia južnej trate do Košíc totiž nie je pripravená tak, aby bolo možné uchádzať sa o jej financovanie z plánu obnovy Slovenska.

Ako uviedol pre agentúru SITA šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal, do úvahy pripadajú len čiastkové projekty na trati - oprava úsekov a modernizácia zabezpečovacích zariadení.

Konkrétny postup vyplynie z priorít v rámci železničných projektov, ktoré sa pripravujú.

Potenciál juhu brzdí zlý stav

Andrej Doležal si uvedomuje, že južná trasa nie je v ideálnom stave. Je to zapríčinené dlhodobým niekoľkoročným zanedbávaním infraštruktúry.

Podľa ministra južná trasa z Bratislavy do Košíc má svoj potenciál, ale zároveň aj svoje technické obmedzenia. Sú tu viaceré úseky s výraznými oblúkmi, kde nie je možné zvýšiť rýchlosť vlakov. Ďalej sa na trase nachádzajú obmedzenia rýchlosti pre technický stav a železničné priecestia.

"Ak by sme to chceli zmeniť a komplexne celú trať zrekonštruovať, sú to stovky miliónov eur, čo je nereálne," dodal Andrej Doležal.



Minister dopravy a výstavby absolvoval v týchto dňoch pracovnú cestu vlakom južnou trasou Bratislava - Zvolen - Košice vôbec po prvý raz vo formáte "3G", a to s riaditeľmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filipom Hlubockým, Železníc (ZSR) Miloslavom Havrilom a Železničnej spoločnosti Cargo (ZSSK Cargo) Romanom Gonom.

Zaoberali sa možnými riešeniami aktuálneho stavu železníc. Minister a generálni riaditelia sa zhodli, že železnice sú prioritou v doprave, a to aj v súvislosti s plánom obnovy, v ktorom Európska únia (EÚ) vyžaduje tzv. zelené riešenia.

Spojenie Nitry s Bratislavou preskúmajú

Opodstatnenosť výstavby železničnej trate, ktorá zabezpečí priame prepojenie Nitry s Bratislavou, určí podľa Doležala štúdia realizovateľnosti.

Plánuje sa vybudovať trať z Nitry do Trnovca nad Váhom, ktorá by sa napojila na existujúcu trať do Bratislavy.

Cieľom je zlepšiť dostupnosť Nitry ako krajského mesta, vyššia stupeň dopravnej obsluhy územia, zníženie cestovného času, zvýšenie mobility cestujúcich v regionálnej a diaľkovej doprave.

Aktuálne sa zapracovávajú pripomienky ŽSR, následne sa štúdia predloží na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze pri rezorte financií.



Podľa Doležala zámer vyžaduje modernizáciu úseku trate z Trnovca nad Váhom cez Šaľu / Galantu do Bratislavy na 200 km/h, aby sa dosiahol konkurencieschopný cestovný čas pod 60 minút z Nitry do Bratislavy v porovnaní s automobilovou dopravou.

"Keďže v súčasnosti sa hovorí o vypracovaní štúdie realizovateľnosti, uvádzať konkrétne časové údaje je predčasné," podotkol Andrej Doležal.