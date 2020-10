INESS považuje dofinancovanie štátnej poisťovne za krok späť

Inštitút vníma dofinancovanie štátnej poisťovne za začiatok likvidácie konkurencie.

8. okt 2020 o 11:31 TASR

BRATISLAVA. Dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sumou 100 miliónov eur z verejných zdrojov považuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) za zásadný krok späť pre slovenské zdravotníctvo a vníma ho za začiatok likvidácie konkurencie v zdravotnom poistení.

TASR o tom vo štvrtok informoval analytik INESS Martin Vlachynský.

Analytik kritizuje neefektivitu

Podľa analytika ide o pokračovanie tradície oddlžovania neefektívne sa správajúcich subjektov a podporovanie morálneho hazardu.

Poukázal na to, že najvyššie výdavky za zdravotnú starostlivosť štátnej zdravotnej poisťovne nie sú pozitívnou vlastnosťou, ale definíciou neefektívneho nakupovania zdravotnej starostlivosti.

"O neefektivite svedčí aj fakt, že VšZP má zhruba 660 zamestnancov na milión poistencov, kým súkromné majú priemerne 450. Podobne kauzy ako teta Anka či úpadok majetku spoluvlastneného VšZP," doplnil.

Odchod poistencov zo štátnej poisťovne podľa Vlachynského signalizuje skôr preferenciu občanov zmenšovať objem zdrojov štátneho subjektu. Predpokladá, že rovnako, ako k nemu došlo vlani, stane sa tak aj tento rok. Poukázal na to, že za posledných desať rokov VšZP stratila okolo 600 000 poistencov.

"VšZP hrá na tom istom ihrisku ako súkromné poisťovne a mala rovnakú možnosť tvoriť zisk a vybudovať si rezervy. Každá poisťovňa má možnosť vytvoriť zisk len z príjmov svojho kmeňa poistencov, nie zo spoločného, pretože taký neexistuje," komentoval analytik.

Vlachynský doplnil, že štát môže znižovaním platby za poistencov štátu tohtoročnú situáciu opakovať každý rok a súkromné poisťovne tak postupne celé vyvlastniť.

Pomohol by aj predaj poisťovne

Podľa Vlachynského štát znižovaním platby za svojich poistencov vrátane poistencov súkromných poisťovní ušetril stovky miliónov eur. Poukázal na to, že tisícky ľudí v karanténe či na OČR sa v tomto roku dočasne stali poistencami štátu.

"Štát však za týchto dodatočných poistencov neplatil ani euro. Z týchto peňazí, na ktoré sa poskladali všetci, by teraz profitovali len poistenci štátnej poisťovne," komentoval. Mieni, že štát by mal zvýšiť platbu za svojich poistencov bez ohľadu na to, pre ktorú poisťovňu sa rozhodli.

Analytik by považoval za vhodné, aby sa štátna zdravotná poisťovňa predala, čím by štát potenciálne mohol získať aj niekoľko miliárd eur.

"Vstup nových investorov do slovenského zdravotníctva by podporil konkurenciu a sektor by sa zbavil politickej otázky, ktorá už 15 rokov vo verejnej diskusii blokuje všetky ostatné témy," uzavrel.