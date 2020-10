Firma Eli Lilly požiadala o povolenie núdzového použitia lieku na báze protilátok

7. okt 2020 o 20:05 SITA

NEW YORK. Americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly and Co. požiadala Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) o povolenie núdzového použitia experimentálneho lieku proti ochoreniu COVID-19 na báze protilátok.

Firma tak urobila vzhľadom na predbežné výsledky štúdie, ktorá naznačila, že liek zredukoval symptómy, množstvo vírusu a nutnosť hospitalizácie u pacientov so slabým alebo stredne silným ochorením. Eli Lilly and Co. zverejnila výsledky štúdie v stredu.



Nový liek je podobný lieku spoločnosti Regeneron Pharmaceuticals Inc., ktorý v piatok podali americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Eli Lilly realizuje štúdiu, v ktorej 112 ľudí dostalo liek na báze protilátok a 156 ľudí placebo. Po jedenástich dňoch bolo množstvo vírusu u pacientov, ktorí liek dostali, podstatne nižšie.

Okrem toho množstvo vírusu začalo klesať skôr. Symptómy sa zlepšili po troch dňoch.

Hospitalizáciu alebo návštevu ambulancie potrebovalo 5,8 percenta pacientov, ktorí dostali placebo, ale len 0,9 percenta tých, ktorí dostali liek na báze protilátok. Spoločnosť Eli Lilly uviedla, že sa neobjavili vážne vedľajšie účinky lieku.