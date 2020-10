Na cielenie reklamy bude od budúceho roka potrebný súhlas užívateľa

Kontrolu do zberu dát z aplikácií sa pokúsi zaviesť spoločnosť Apple.

7. okt 2020 o 16:57 SITA

BRATISLAVA. Cielenie reklamy v online priestore bude o niečo zložitejšie. Nie však pre ePrivacy smernicu EÚ, či zlepšenie vymožiteľnosti týchto pravidiel na Slovensku, ale pre diskutovaný krok spoločnosti Apple, ktorá bude v novom update iOS 14 vyžadovať aj povinný opt-in súhlas na používanie Advertising ID (AID).

V praxi sa tak konečne začne aspoň čiastočne uplatňovať súhlas majiteľa zariadenia pre odosielanie svojich dát ďalším stranám.

Ako informuje Jakub Berthoty z advokátskej kancelárie Dagital Legal, spoločnosť Apple chcela zmenu zaviesť ešte v júni, ale narazila na kritiku Facebooku, ktorému by sa výrazne znížili výnosy z kampaní cielených na iOS zariadenia.

„Väčšina mobilných aplikácií dnes však neinformuje dostatočne transparentne o tom, aké dáta aplikácia spracúva a ktorým tretím stranám tieto dáta zasiela. Mnoho aplikácií totiž stále žije v mylnej predstave, že nespracúva žiadne osobné údaje, keďže vývojári za osobné údaje považujú prakticky len meno, priezvisko, bydlisko, či rodné číslo a unikátne online identifikátory sú pre nich anonymné dáta," povedal Jakub Berthoty, advokát kancelárie Dagital Legal a odborník na ochranu osobných údajov.

"Nie sú to anonymné dáta, sú to najviac osobné dáta aké existujú. Stačí si len pozrieť, aké SDK a API (Application Programming Interface) majú aplikácie implementované a zistíte skutočný rozsah zbieraných dát. To, že tieto dáta nemusia ísť priamo na server aplikácie neznamená, že vývojár aplikácie nenesie za daný zber dát žiadnu zodpovednosť. Práve naopak, je primárne zodpovedný,“ upozorňuje Jakub Berthoty.

Ak chce vývojár mobilnej aplikácie dostávať späť štatistiky, resp. merať úspešnosť kampaní, musí do kódu aplikácie implementovať tzv. „Software Development Kit“ (SDK), čo je unikátny kód, ktorý umožní odosielanie presne špecifikovaných dát užívateľa do analytických nástrojov firiem.

Dátoví giganti množstvo prijímaných dát agregujú a vývojárom posielajú požadované a veľmi presné štatistiky, ktoré sa zobrazujú agregovane.

Špecialista na ochranu osobných údajov pritom upozorňuje, že sa nejedná o anonymné dáta, ale naopak, sú to osobné dáta.

