Vláda odsúhlasila zníženie daní pre autodopravcov

Má sa tak posilniť konkurencieschopnosť autodopravcov.

7. okt 2020 o 10:21 (aktualizované 7. okt 2020 o 12:09) TASR, SITA

BRATISLAVA. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa malo znížiť.

Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva financií SR, ktorý v stredu schválila vláda a posunula ho na prerokovanie do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Kabinet tak chce posilniť konkurencieschopnosť autodopravcov.

Slovensko sa dostane pod priemer sadzieb v EÚ

Ako po rokovaní vlády upozornil minister financií Eduard Heger, autodopravcovia zníženie sadzieb daní z motorových vozidiel žiadali začiatkom tohto roka už od vlády Petra Pellegriniho. "Rokovania skončili prísľubom v štýle holub na streche," povedal.

Bývalá vláda podľa Hegera síce prijala uznesenie na rokovaní vlády, avšak "zabudla" novelu zákona k zníženiu sadzieb dane doniesť do parlamentu.

"Nepremenili to na vrabca v hrsti," zdôraznil minister financií. Vláda týmto krokom podľa neho volá autodopravcov naspäť na Slovensko.

Premiér Igor Matovič zdôraznil, že to, čo vtedajší premiér Peter Pellegrini autodopravcom sľúbil a nesplnil, to im splnili terajší minister financií Eduard Heger a minister dopravy Andrej Doležal.

Šéf rezortu dopravy ocenil, že týmto krokom sa zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských autodopravcov.

"Teší ma, že táto vláda prijala opatrenie, ktoré je adresné a týka sa len slovenských autodopravcov," povedal Doležal.

Štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík doplnil, že vládou schválené zníženie sadzieb daní je o 20 percent vyššie, ako sľubovala vláda Petra Pellegriniho.

"Pohybuje sa v rozsahu od 17 do 70 percent," povedal.

Slovensko sa podľa neho dostane pod priemer sadzieb cestnej dane v Európskej únii. "Máme nižšiu sadzbu ako Česko a Maďarsko a aktuálne vyššiu ako Poľsko," dodal.

Odstráni sa "párovanie" vozidiel

Ministerstvo financií v materiáli konštatuje, že dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave, preto je zmena súčasného nastavenia sadzieb dane opodstatnená.

Novela zákona by mala odstrániť komplikované "párovanie" vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.

"Okrem zavedenia novej prílohy s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa zavádzajú nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3," špecifikoval rezort v materiáli.

Zvýhodnenia daní 50 do 10 percent

Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50 do 10 percent s ohľadom na vek vozidla a mali by byť uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla.

Pre vozidlá typu O4 navrhuje vláda upraviť ročnú sadzbu dane vždy o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.

Nové sadzby už pre zdaňovacie obdobie roku 2020

Sadzba dane by sa mala meniť aj pre kategórie L, M1, N1, N2, O1 až 03. V týchto prípadoch vláda navrhuje znížiť ročnú sadzbu o štvrtinu počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, následne znížiť o 20 percent počas nasledujúcich 36 mesiacov a zase znížiť o 15 percent počas ďalších 36 mesiacov.

Potom by sa však sadzba mala zvyšovať, a to o 10 percent počas nasledujúcich 12 mesiacov a o 20 percent po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov.

"Ďalej sa navrhuje, aby sa ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane uplatnili už na zdaňovacie obdobie roku 2020," poznamenal rezort s tým, že Ministerstvo financií zverejní nový vzor daňového priznania.