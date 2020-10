Remišová bude presadzovať, aby v pláne obnovy bola digitalizácia posilnená

Za prioritu v digitalizácii považuje ministerka pripojenie domácností na vysokorýchlostný internet.

6. okt 2020 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) bude presadzovať, aby vo finálnom návrhu plánu obnovy a rozvoja bola oproti materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR s názvom Moderné a úspešné Slovensko oblasť digitalizácie posilnená.

Uviedla to pre TASR.

Investovanie do digitalizácie a inovácií

Materiál z rezortu financií ráta s investíciami do tejto oblasti vo výške približne pol miliardy eur.

Ako podotkla ministerka, so šéfom rezortu financií Eduardom Hegerom (OĽANO) už o posilnení oblasti digitalizácie v rámci plánu obnovy hovorila.

"Ak chceme byť úspešná krajina a zabezpečiť prechod na znalostnú ekonomiku, musíme investovať do digitalizácie a inovácií," vyjadrila sa Remišová.

Podľa jej slov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predložilo MF podklady na investície do piatich pilierov digitalizácie.

"Tieto investície sú v hodnote približne 2,1 miliardy eur, takže máme dostatok kvalitných projektov, ktoré bude možné z plánu obnovy financovať tak, aby 20-percentná kvóta bola naplnená," dodala ministerka.

O tom, že 20 % prostriedkov z Next Generation EU by malo byť investovaných do oblasti digitalizácie v minulosti hovorila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Pripojenie na vysokorýchlostný internet

Ako špecifikovala ministerka Remišová, za prioritu v digitalizácii považuje pripojenie domácností na vysokorýchlostný internet - čo sa na jar počas zatvorenia škôl ukázalo ako jeden z najväčších problémov dištančného vzdelávania -, zlepšenie digitálnych služieb štátu pre občana, rozvoj digitálnych zručností nielen u mládeže, ale aj u staršej generácie, ako i prechod na digitálnu ekonomiku.

"MIRRI bude takisto navrhovať investície do oblasti inovácií, kde sme predložili návrhy za vyše 420 miliónov eur, ktoré sú tiež prioritou pre Európsku komisiu. V tejto oblasti je potrebné prepojiť akademický sektor s priemyslom pomocou inovačných klastrov," poznamenala ministerka.

Inovácie prinesú Slovensku podľa nej kvalitnejšie pracovné miesta a vyššie platy.