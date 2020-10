Národný reformný plán podľa podnikateľov čiastočne reflektuje ich požiadavky

Cieľom ministerstva v oblasti podnikania je jeho celkové zlepšenie a zníženie byrokracie.

6. okt 2020 o 10:52 (aktualizované 6. okt 2020 o 13:32) SITA

BRATISLAVA. Národný reformný plán podľa podnikateľov čiastočne reflektuje ich požiadavky.

V prieskume Podnikateľskej aliancie Slovenska označili podnikatelia za prvé tri najdôležitejšie reformy systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia, reformu justície a daňovo-odvodovú reformu.

Odbúravanie byrokracie

"Z tohto hľadiska z časti návrh reflektuje požiadavky podnikateľov, t.z. odbúravanie byrokracie, nový obchodný register, ako aj odvodová reforma a reforma daní," uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ aliancie Peter Serina.



Založenie firmy za jeden deň nie je podľa neho vôbec problémom, či požiadavkou dnešných dní.

"Požiadavka je na efektívne, funkčné a spoľahlivé štátne a verejnoprávne inštitúcie, zníženie byrokracie," skonštatoval ďalej. Čo sa týka výdavkov, za najdôležitejšie považujú podnikatelia podporu vysokých škôl, vedy a výskumu, výstavbu a rekonštrukciu zdravotníckych zariadení a obehové hospodárstvo a aj v tomto smere teda vláda podľa Serinu opäť v zásade čiastočne reflektuje ich požiadavky.

"Kľúčovejšie ako napísanie dokumentu je schopnosť ho dôsledne a v reálnom čase implementovať do praxe. Uvidíme, či túto kľúčovú časť vláda zvládne lepšie ako prípravu dokumentu," uzavrel.

Kľúčové budú priority

Združenie podnikateľov Slovenska vidí v predstavenom materiáli na jednej strane tézy týkajúce sa skutočných reforiem a systémových zmien, no zároveň množstvo bodov, ktoré za reformu považovať nemožno.

"Kľúčové bude, ktoré priority sa vláda rozhodne z fondu obnovy financovať," myslí si prezident združenia Ján Solík.

Časť týkajúca sa regulácií pritom podľa neho obsahuje na jednej strane veľmi ambiciózne termíny, no zároveň si na viaceré zmeny necháva vláda až príliš veľa času.

"Kým princíp jedna nová regulácia výmenou za zrušenie dvojnásobku starých má byť schválený už o dva mesiace, na zjednodušenia a rýchlejšie začatie podnikania potrebuje dva roky," poukázal Solík.



Taktiež konštatuje, že napriek tomu, že poradie v rebríčku Doing Business je dôležitým ukazovateľom, nemali by byť všetky ciele podriadené iba tejto metrike.

Medzi cieľmi chýba združeniu číslo, ktoré by hovorilo o znížení regulačnej záťaže, teda jasný záväzok koľko peňazí a času firmy ušetria po prijatí navrhovaných balíčkov a o koľko klesne ich administratívna záťaž v porovnaní so súčasnosťou.

Na rozdiel od Podnikateľskej aliancie Slovenska pozitívne hodnotia zámer skrátiť čas založenia firmy na jeden deň, no dôležité podľa združenia bude, aby nezostal iba na papieri. "Už v súčasnosti je napríklad zákonná lehota na zápis do obchodného registra dva dni, no v praxi trvá často oveľa dlhšie," upozornil Solík.

Obsahuje osem oblastí

Ministerstvo financií SR v pondelok zverejnilo dlho očakávaný dokument smerujúci k plánu obnovy.

Cieľom národného integrovaného reformného plánu je podľa rezortu dostať krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030.

Dokument obsahuje osem oblastí, a to fiškálne reformy, zelenú ekonomiku, trh práce a sociálnu udržateľnosť, vzdelávanie, piatou oblasťou je veda, výskum a inovácie, šiestou zdravie, nasledujú verejné inštitúcie a regulácie a záverečnou oblasťou je digitalizácia.



"Prijímaním pravidelných antibyrokratických balíkov opatrení, pravidla "one in - two out" a ďalších opatrení sa postupne zlepší a zjednoduší podnikateľské prostredie, čo by sa malo prejaviť vo vyššej podnikateľskej aktivite," uvádza sa v materiáli.

Výsledkom by malo byť do roku 2024 zlepšenie pozície Slovenska v rebríčku Doing Business na medián Európskej únie.

Antibyrokratické balíky by sa v budúcnosti podľa ambície rezortu mali venovať najmä začatiu podnikania. Nevyhnutné procedúry by sa mohli zlúčiť do jedného úkonu a doba založenia firmy by sa mohla skrátiť na jeden deň.