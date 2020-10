Koaliční poslanci navrhujú menej pokročilých biopalív v pohonných látkach

Návrh zákona nebude mať podľa poslancov negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

6. okt 2020 o 9:59 SITA

BRATISLAVA. Koaliční poslanci navrhujú menej pokročilých biopalív v pohonných látkach.

Poslanci za SaS a OĽaNO už predložili do Národnej rady SR návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

Zníženie biopalív

Vďaka tejto novele by sa mal obsah pokročilých biopalív v pohonných látkach na najbližšie dva roky znížiť z úrovne 0,5 % na 0,3 %.



„Predkladaný návrh zákona znižuje povinnosť uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív pre roky 2021 a 2022 na úroveň 0,3 %. Dôvodom je zohľadnenie zmeny legislatívy EÚ. Návrh by však tiež mal zabezpečiť dostatočnú stabilitu investičného prostredia s cieľom dosiahnuť postupné zvyšovanie podielu pokročilých biopalív do roku 2025, ktorý je pre tento rok stanovený v súčasnej legislatíve EU na úrovni 1 %,“ zdôvodnili svoje kroky poslanci Národnej rady SR.

Očakávajú pozitívny dopad na podnikateľskú sféru

Predkladaný návrh zákona nebude mať podľa poslancov Radovana Kazdu, Petra Kremského, Anny Zemanovej a Jarmily Halgašovej negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

„Od predkladaného návrhu zákona sa očakáva pozitívny dopad na podnikateľskú sféru a nepriamo možno očakávať aj pozitívne sociálne vplyvy, najmä na hospodárenie dotknutej skupiny obyvateľstva,“ myslia si poslanci.



Podľa v súčasnosti platného zákona, fyzická a právnická osoba, ktorá uvádza na trh pohonné látky, je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, stanovená pre roky 2020 až 2024 na úroveň 0,5 %.



Agentúra SITA osloví k danej téme aj Združenie pre výrobu a využitie biopalív.