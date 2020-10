Digitalizácia Slovenska by si vypýtala odhadom pol miliardy

Vláda chce tiež zvyšovať nákladovú efektívnosť a kvalitu verejnej správy.

6. okt 2020 o 8:42 TASR

BRATISLAVA. Digitalizácia Slovenska by si vyžiadala na roky 2021 až 2026 investície vo výške zhruba pol miliardy eur.

Vyplýva to z materiálu ministerstva financií Moderné a úspešné Slovensko. Ten je východiskom k plánu obnovy, na ktorý by Slovensko malo od EÚ dostať v nasledujúcich troch rokoch 5,8 miliardy eur.

Podľa dokumentu by mala byť digitalizácia Slovenska riadená centrálne. Nové nastavenie by mal dostať aj kompetenčný rámec a zabezpečiť tiež treba dostatočné odborné kapacity.

"Skutočný dosah úradu zodpovedného za centrálne riadenie informatizácie, dosahovanie strategických cieľov a rozhodovanie o využívaní prostriedkov bol v minulosti obmedzený, jednotlivé úrady nedisponovali dostatočnou expertízou na návrh a posudzovanie IT riešení," odôvodňujú autori dokumentu.

Riadiaci orgán informatizácie preto bude musieť disponovať personálnymi kapacitami a posilnenými kompetenciami, napríklad v oblasti dizajnu služieb. Dobudovanie tejto centrálnej autority a posilnenie kapacít si pre roky 2021 až 2026 vyžiada 57 miliónov eur.

Niečo vyše 180 miliónov eur si vyžiada vytvorenie novej prístupovej a integračnej platformy a integrácia systémov do novej centrálnej platformy. Cieľom je pritom zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov. Tí totiž so službami eGovernmentu nie sú spokojní. "Návrh služieb je potrebné prepracovať tak, aby ich používanie prinieslo občanom vyššiu pridanú hodnotu," spresnili v materiáli.

Takmer 90 miliónov eur by si podľa autorov dokumentu mohlo vyžiadať zvýšenie úrovne kybernetickej ochrany infraštruktúr a IT systémov vo verejnej správe. Pre zvýšenie kapacity bezpečnostných špecialistov chce totiž štát vytvoriť "atraktívne pracovné pozície" a spustiť spoluprácu štátu s univerzitami.

Ďalších 172 miliónov eur si zrejme vyžiada budovanie digitálnej infraštruktúry. Cieľom tejto investície je zvýšenie využívania ultra rýchleho internetu domácnosťami.

Vláda chce tiež zvyšovať nákladovú efektívnosť a kvalitu verejnej správy. Táto oblasť by mohla, naopak, priniesť do roku 2024 úsporu pri nákupe štandardných IT tovarov a služieb o 20 až 40 percent oproti cenníkovým cenám. Cieľom je tiež do roku 2024 zaviesť cloud first princíp pre informačné systémy, ktoré tvoria 80 percent celkových výdavkov.

Cieľom je aj zvyšovanie otvorenosti a transparentnosti verejnej správy. Zverejňovať by do roku 2024 štát chcel automaticky až 90 percent údajov informačných systémov poskytujúcich interakcie občanov, podnikateľov a úradníkov, ktoré je možné sprístupniť vo forme otvorených dát.

Definitívny plán obnovy, pri ktorého tvorbe vláda čerpá práve z materiálu Moderné a úspešné Slovensko, musí byť predložený Európskej komisii (EK) najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo by malo byť v januári 2021.