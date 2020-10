Prieskum: Americkú ekonomiku najviac ohrozuje druhá vlna pandémie

Štvrtina opýtaných považuje za hrozbu aj slabú vládnu podporu.

5. okt 2020 o 10:37 SITA

WASHINGTON. Americkú ekonomiku potenciálne ohrozuje opätovný rast počtu prípadov koronavírusu a neschopnosť Kongresu poskytnúť dodatočnú finančnú pomoc jednotlivcom a firmám.

Vyplýva to z prieskumu americkej Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE), ktorá minulý mesiac oslovila 52 prognostikov.

Hrozby: Covid-19 a slabá vládna podpora

Podľa výsledkov prieskumu, ktoré NABE zverejnila v pondelok, 55 percent opýtaných považuje za najvážnejšiu hrozbu druhú vlnu pandémie COVID-19 a 25 percent uviedlo, že najväčšou hrozbou je nedostatok ďalšej vládnej podpory ekonomike.

Podobne ako mnohí iní ekonómovia, prognostici oslovení v prieskume NABE odhadujú, že americký hrubý domáci produkt v treťom kvartáli, ktorý sa skončil v závere septembra, medziročne posilnil o 25 percent. Tento rast by však nasledoval po ešte výraznejšom poklese hospodárstva USA počas apríla až júna, keď veľkú časť ekonomiky paralyzovalo šírenie koronavírusu.

Vo štvrtom kvartáli, čiže počas októbra až decembra, prognostici oslovení v prieskume NABE očakávajú medziročný rast hospodárstva USA o 4,9 percenta.

Americká ekonomika tento rok oslabí

Za celý tento rok by sa podľa výsledkov prieskumu americká ekonomika mala zmenšiť o 4,3 percenta. Bolo by to jej prvé celoročné oslabenie odvtedy, ako klesla o 2,5 percenta v roku 2009.

Pre budúci rok prognostici predpovedajú rast hospodárstva USA o 3,6 percenta.