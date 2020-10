Pellegriniho vláda zaručila talianskemu Enelu beztrestnosť, tvrdí Sulík

Ak sme pochybili, nech sa páči, nech za to nesieme zodpovednosť, reagoval Pellegrini.

4. okt 2020 o 14:52 SITA

BRATISLAVA. Kabinet Petra Pellegriniho zaručil podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka talianskemu Enelu beztrestnosť. Urobiť tak mal v lete 2018 schválením utajovaného materiálu. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. O aký materiál išlo, Sulík nekonkretizoval. Bolo by však podľa neho vhodné, keby sa ním zaoberala aj generálna prokuratúra. Enel sa pritom podieľa na dostavbe atómovej elektrárne v Mochovciach.

"Vtedy vaša vláda schválila v utajenom režime vec, ktorú bežní ľudia nazývajú svinstvo. Ten utajený režim inicioval Peter Žiga, tým pádom ja som to mohol odtajniť. Ja som to tento týždeň odtajnil. Je to 200-stranový materiál k tomu, že talianskemu Enelu ručíte beztrestnosť," vyhlásil Sulík s tým, že o tento materiál by sa mala zaujímať aj generálna prokuratúra.

Peter Pellegrini tvrdí, že vie, o aký materiál išlo a podľa vlastných slov nemá problém s tým, aby sa naň prokurátor pozrel. "Nech sa na to pozrú. Pán minister Žiga bude musieť zdôvodniť, prečo taký materiál na vládu predložil, čo ho k tomu viedlo. Absolútne nebude nikto nič skrývať. Nech sa prokurátor pozrie na všetko, čo sme spravili. Ja som povedal, padni komu padni. Ak sme pochybili, nech sa páči, nech za to nesieme zodpovednosť," povedal v TA3 Pellegrini.

O aký materiál konkrétne išlo, Sulík ani Pellegrini nekonkretizovali. Pravdou však je, že vláda v júli 2018 schválila vo vyhradenom režime informáciu o situácii pri dostavbe dvoch blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach. Vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga vtedy informoval, že kabinet odsúhlasil poskytnutie pôžičky od talianskej spoločnosti Enel, ako tretinového akcionára Slovenských elektrární, vo výške 700 miliónov eur, ktorá sa mala použiť výlučne na dostavbu tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach.

"Samozrejme, má to aj nejaké podmienky a my tiež ako Slovenská republika evidujeme nejaké pohľadávky voči Slovenským elektrárňam, ktoré ešte nemáme kvantifikované, pretože sa ešte neskončili súdne spory o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Čiže dostaneme sa na úroveň akcionárskeho úveru, čiže ako keby aj Slovenská republika poskytovala akcionársky úver,“ povedal vtedy Peter Žiga bez ďalších podrobností.