Európska centrálna banka chce zaviesť digitálne euro

Verejné konzultácie s občanmi, akademikmi a bankármi začnú v polovici októbra.

2. okt 2020 o 17:15 SITA

FRANKFURT NAD MOHANOM. Európska centrálna banka (ECB) pracuje na zavedení digitálnej verzie eura. Zámer bude predmetom verejných konzultácií s občanmi, akademikmi a bankármi, uviedla v piatok ECB.

Inštitúcia podľa vyhlásenia musí byť pripravená uviesť do obehu digitálne peniaze, pokiaľ si to vyžiada situácia v meniacom sa svete.

Konkrétne rozhodnutie podľa banky zatiaľ nepadlo. Digitálna verzia spoločnej meny tiež nemá nahradiť hotovostné platby, ale ich iba doplniť. Konzultácie začnú 12. októbra.



"Euro patrí Európanom a naším poslaním je byť jeho správcom. Európania pri svojich výdavkoch, úsporách a investíciách stále viac používajú digitálne meny. Našou úlohou je zabezpečiť dôveru v hodnotu peňazí. To znamená postarať sa o to, aby bolo euro pripravené na digitálnu dobu. Mali by sme byť pripravení zaviesť digitálne euro, pokiaľ to bude potrebné," uviedla prezidentka ECB Christine Lagardeová.



Digitálne euro by sa malo od iných kryptomien na spôsob Bitcoinu odlišovať tým, že na rozdiel od súkromných investorov ju bude oficiálne spravovať centrálna banka. To zvyšuje dôveru, obmedzuje riziko a pravdepodobne aj znižuje náklady súvisiace s jej správou.

Digitálne euro by sa podľa dostupných informácií mohlo využívať aj bez pripojenia na internet. To by platilo v prípade prevodov malých súm peňazí prostredníctvom digitálnych peňaženiek, smartfónov alebo technológie Bluetooth.