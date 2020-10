Nová dohoda zníži závislosť Pobaltia od dodávok energie z Ruska

Von der Leyenová podpísala dohodu s lídrami Poľska a troch pobaltských krajín.

2. okt 2020 o 12:00 TASR

BRUSEL. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok ráno spolu s lídrami troch pobaltských krajín a Poľska oznámila dohodu o poskytnutí 720 miliónov eur určených na prepojenie energetickej siete pobaltských štátov s Poľskom, čím sa zníži energetická závislosť Estónska, Litvy a Lotyšska od dodávok z Ruska.

Von der Leyenová podpísala dohodu spolu s estónskym premiérom Jürim Ratasom, litovským prezidentom Gitanasom Nausedom, lotyšským premiérom Krišjanisom Kariňšom a poľským premiérom Mateuszom Morawieckym.

Lídri troch pobaltských krajín a Poľska sa v Bruseli zúčastňujú na rokovaniach dvojdňového samitu EÚ.

"Urobili sme veľký krok vpred v prepájaní Európy a preukazujeme našu solidaritu v akcii," uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.

Uviedla, že prostriedky vyčlenené cez Nástroj na prepojenie Európy (CEF) pôjdu do infraštruktúry prepájajúcej pobaltské energetické siete cez Poľsko so zvyškom Európy. Väčšina z finančných zdrojov je určená pre vybudovanie nového prepojenia cez Baltské more s názvom "Harmony link".

"Tento projekt je medzníkom a znamená ukončenie izolácie pobaltského trhu s energiou," uviedla šéfka eurokomisie po boku lídrov z Estónska, Litvy, Lotyšska a Poľska. "Zníži to ich nadmernú závislosť a nadmerné spoliehanie sa iba na jeden zdroj dovozu energie," dodala von der Leyenová bez toho, aby sa zmienila o Rusku ako o doterajšom dodávateľovi energie do Pobaltia.

Pobaltské štáty už dlho upozorňovali, že ich závislosť od ruského dovozu energie predstavuje hrozbu pre ich národnú bezpečnosť.

Snahy o odpojenie sa pobaltských krajín od dodávok elektrickej energie z Ruska a prepojenie so zvyškom Európy sú známe už niekoľko rokov. V predošlej exekutíve EÚ (2014-2019) mal tento projekt na starosti slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý bol zodpovedný za budovanie energetickej únie.