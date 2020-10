Firma H&M dostala pokutu, porušila ochranu osobných údajov zamestnancov

1. okt 2020 o 19:28 SITA

BERLÍN. Nemecký úrad na ochranu osobných údajov oznámil, že ukladá pokutu 35,3 milióna eur švédskemu módnemu obchodnému reťazcu Hennes & Mauritz (H&M) po tom, ako sa zistilo, že firma zhromažďovala údaje o niektorých svojich zamestnancoch.

Komisár na ochranu osobných údajov v Hamburgu vo vyhlásení vo štvrtok uviedol, že švédska firma zbierala informácie o zamestnancoch v centre zákazníckych služieb v Norimbergu, pričom to boli informácie "od neškodných podrobností po rodinné záležitosti a náboženské presvedčenie".



Informácie o pracovníkoch boli umiestnené na pevnom disku, ku ktorému malo prístup do 50 manažérov a "využívali ich okrem iného na získavanie podrobného profilu pracovníkov pre hodnotenie a rozhodovanie v súvislosti s ich zamestnávaním".



Komisár na ochranu osobných údajov Johannes Caspar konštatoval, že "kombinácia zhromažďovania podrobností o ich súkromných životoch a zaznamenávania ich aktivít viedla k osobitne citlivému neoprávnenému zásahu do občianskych práv zamestnancov."



Spoločnosť H&M sa vo vyhlásení vyjadrila, že praktiky v Norimbergu nevyplývajú z pravidiel firmy, ale aj tak preberá úplnú zodpovednosť a úprimne sa zamestnancom ospravedlnila.