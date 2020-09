Vláda od budúceho roka schválila zavedenie novej dávky tehotenské

Zaviesť chcú aj tehotenské štipendium, upraviť sa má aj poskytovanie dotácie na stravu.

30. sep 2020 o 19:05 TASR

BRATISLAVA. Viac ako 20-tisíc pracujúcich tehotných žien by od budúceho roka malo mať nárok na novú dávku tehotenské.

Počíta s tým návrh zákona o finančnej podpore rodín a detí, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkou.

Plánujú aj tehotenské štipendium

Okrem toho sa má zaviesť aj tehotenské štipendium, upraviť sa má aj poskytovanie dotácie na stravu.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k podpore rodín na Slovensku. Preto sa má zaviesť nový druh nemocenskej dávky - tehotenské, ktorú má vyplácať Sociálna poisťovňa (SP).

"Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými sú napríklad strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné," priblížil rezort práce v predkladacej správe k návrhu zákona.

Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má mať nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu. Úhrnná výška tehotenského zo všetkých nemocenských poistení je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu. Žena má stratiť nárok na výplatu tejto dávky odo dňa, keď začne dostávať materské.

Zvýšenie výdavkov

Zavedenie novej dávky sa podpíše aj pod zvýšenie výdavkov SP, v budúcom roku by na ňu malo byť vynaložených 54,2 milióna eur a v roku 2022 by mali výdavky vzrásť o 61,8 milióna eur. V roku 2021 sa predpokladá vyplatenie tehotenského v priemernej mesačnej sume približne 236,2 eura, v roku 2022 by mala byť vo výške 242,8 eura a v roku 2023 by mohla mesačná suma dávky dosiahnuť priemerne 247,8 eura.

Pre študentky vysokých škôl a plnoleté študentky stredných škôl sa má zaviesť tehotenské štipendium.

Dostávať ho tiež majú od 13. týždňa tehotenstva a jeho výška má byť 200 eur mesačne.

"Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 13. týždeň tehotenstva, a potvrdenie SP o tom, že nepoberá tehotenské. O priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty," uvádza sa v návrhu zákona.

Ministerstvo predpokladá, že toto štipendium by mohlo poberať 750 študentiek mesačne.

Dotácia na stravu detí

Rezort práce chce aj 'zadresniť' systém poskytovania dotácií na stravu detí v školách a materských školách.

Po novom sa nemá táto dotácia poskytovať plošne, ale už len na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima.

"Ide prakticky o prinavrátenie právneho stavu účinného do 31. decembra 2018 s niekoľkými odchýlkami," konštatuje rezort práce.

Právna norma prináša aj novú dotáciu, a to na podporu plnenia funkcií rodiny. Realizovať sa má prostredníctvom dotačného mechanizmu ministerstva práce.

Ministerstvo chce, aby prostredníctvom nového druhu dotácie mohli byť podporené preventívne aktivity, ako napríklad preventívne programy, tréningy a osveta zameraná na plnenie funkcií rodiny, predchádzanie negatívnym javom v rodine, kampane zamerané na zvyšovanie citlivosti verejnosti k závažným rodinným témam, ako aj aktivity zamerané na posilňovanie medzigeneračných vzťahov v rodine, budovanie svojpomocných skupín či edičné činnosti, ktoré s týmito aktivitami súvisia.

Maximálna výška dotácie má byť 10.000 eur.

"Súčasťou zmien a doplnení zákona o dotáciách je aj zmena dotácie na podporu rodovej rovnosti. Vzhľadom na navrhované rozšírenie a precizovanie účelu dotácie sa navrhuje aj zmena názvu dotačného titulu tak, aby samotný názov dotácie korešpondoval s účelom dotácie, respektíve ho neprimerane nezužoval," doplnil rezort práce.