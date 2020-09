Mičovský bude z fondu obnovy pýtať 2,4 miliardy eur

Podporené majú byť projekty ako potravinový sektor či prírode blízke hospodárenie.

30. sep 2020 o 18:43 SITA

BRATISLAVA. Agrorezort v spolupráci s ministerstvom financií už pred dvomi mesiacmi vypracoval podrobnú stratégiu, ktorá reaguje na všetky zásadné problémy agrorezortu a zahŕňa v nej všetky možné prostriedky, ktoré pre agrosektor môžu z EÚ prísť.

Podporené majú byť projekty ako digitalizácia, rizikový fond, potravinový sektor, dodávatelia a odberatelia potravín, prírode blízke hospodárenie v lesoch, laboratóriá, závlahy, odvodňovacie kanály a iné aktivity. Spolu predstavujú tieto projekty sumu 2,4 miliardy eur.

Konštatoval to v stredu počas rokovania vlády minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský.

"Vieme, že toľko prostriedkov pre agrosektor asi vyčlenených nebude. No spočítali sme to najdôležitejšie. Na druhej strane pre zelený sektor má byť z Fondu obnovy EÚ vyčlenených až 38 % všetkých prostriedkov (7,52 mld. eur). Sme presvedčení, že práve náš sektor má povinnosť a nárok uchádzať sa o tieto zelené zdroje. No každé ministerstvo má svoje zelené priority," uviedol Mičovský.

Hlasy smerom k rezortu pôdohospodárstva sú podľa Jána Mičovského v posledných dňoch veľmi kritické. "Zamýšľam sa však, odkiaľ táto vlna kritických vyjadrení pochádza. Kto tieto otázky dáva? Tí, ktorí boli roky ticho, sú dnes tí prví nespokojní. Zdá sa mi, že to nebude náhoda. Ja som s farmármi a lesníkmi prešiel vlani celé Slovensko pri traktorových protestoch. Tí, čo dnes protestujú, tam vtedy neboli. Agrorezort a vláda vie, čo trápi farmárov a rozumie ich požiadavkám. Cez túto tlačovú konferenciu počas vlády chcem spolu s ministrom financií objasniť, že ani jeden rezort nespí tak, ako to tvrdia predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)," povedal Mičovský.