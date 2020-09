Pandémia výrazne ovplyvnila spôsob, akým ľudia na Slovensku strávili leto

Koronakríza prekazila plány respondentov najmä pri cestách do zahraničia.

30. sep 2020 o 17:25 SITA

BRATISLAVA. Ochorenie COVID-19 výrazne zmenilo spôsob, akým obyvatelia Slovenska prežívali tohtoročné letné mesiace.

Až 80 percent ľudí toto leto strávilo inak, ako to bolo počas predchádzajúcich rokov.

Tesná polovica respondentov, a to 51 percent, však prázdninové mesiace hodnotí pozitívne.

Vyplýva to z prieskumu "Ako sa máte Slovensko?", ktorý sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku.

Ako informovala Michaela Lukovičová z komunikačnej agentúry Seesame, ktorá prieskumy realizovala v septembri v spolupráci so spoločnosťou MNFORCE,

Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, až pre 27,6 percenta opýtaných výrazne ovplyvnila pandémia spôsob strávenia leta. Ďalších 52,6 percenta respondentov tvrdí, že koronavírus ovplyvnil ich leto čiastočne. V prípade 19,8 percenta opýtaných nemal koronavírus žiaden vplyv na spôsob, ako strávili letné mesiace

Koronakríza prekazila plány respondentov najmä pri cestách do zahraničia. Až 83 percent spomedzi opýtaných, ktorí dovolenku v zahraničí plánovali, ju pre koronavírus zrušilo.

Naopak, len osem percent opýtaných ju aj napriek pandémii zrealizovalo.

Dovolenku plánovanú na Slovensku zrušilo iba 36 percent respondentov, celkovo 38 percent opýtaných ju absolvovalo.

Rodinné stretnutia patrili k aktivitám, ktoré respondenti vo väčšej miere absolvovali. Plánované významné rodinné udalosti zrušilo len 37 percent opýtaných, zatiaľ čo 44 percent ich uskutočnilo.

K aktivitám, ktoré respondenti počas leta rušili, patrila aj účasť na letných festivaloch (80 percent) a koncertoch a divadelných predstaveniach (74 percent). Približne každý druhý respondent si tiež rozmyslel návštevu kúpaliska či aquaparku (54 percent).

Koronakríza podľa prieskumu nezanechala zlý pocit z tradičných dovolenkových mesiacov. Až 51 percent opýtaných bolo so svojim letom spokojných. Naopak, vyslovene nespokojných s prázdninovými mesiacmi bolo len 14 percent opýtaných.

„Spätný pohľad na to, ako sme trávili leto, ukazuje, aký mimoriadny zásah do spôsobu ako trávime voľný čas v lete predstavovala koronakríza. V lete 2020 ľudia zrušili veľkú väčšinu plánovaných dovoleniek v zahraničí a vo väčšine prípadov nenavštívili ani letné festivaly a iné kultúrne podujatia, ktorá navštíviť plánovali. Ukazuje to, že ani v čase, keď počet pozitívne testovaných nebol veľký, nebrala hrozbu epidémie koronavírusu slovenská verejnosť na ľahkú váhu,“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.