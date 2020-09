Doplatky za lieky by sa mali pre vybrané skupiny zrušiť, odobrila to vláda

30. sep 2020 o 17:29 TASR

BRATISLAVA. Doplatky za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva by sa mali zrušiť.

Návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR odobril na svojom zasadnutí v stredu vládny kabinet.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 zaviazala, že zruší doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia majú byť refundované zo štátneho rozpočtu.

Ako sa uvádza v predkladacej správe, účelom tohto návrhu je zlepšenie situácie vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Ide o najzraniteľnejšie skupiny pacientov, a to predovšetkým deti do šiestich rokov života, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na tieto osoby sa vzťahoval nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

"Týmto ekonomicky najviac zraniteľným osobám sa navrhovanou úpravou zabezpečí dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Dôchodcom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov sa tým zabezpečí aj kvalitnejší život," uviedol rezort zdravotníctva.

Dosah návrhu na verejné zdravotné poistenie odhadujú odborníci na 36 miliónov eur každoročne v rokoch 2021 až 2023.

V prípade, že by novela prešla aj Národnou radou SR, účinná by mohla byť od 1. januára 2021.