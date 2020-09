Analytik: Dofinancovanie štátne poisťovne je neprimeraným zásahom štátu

Súkromné poišťovne považujú návrh za nefér.

30. sep 2020 o 18:31 TASR

BRATISLAVA. Návrh na zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o 300 miliónov eur z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý predložili vláde SR na schválenie v stredu, predstavuje neprimeraný zásah štátu do fungovania pluralitného systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku.

Na sociálnej sieti to uviedol analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.

Článok pokračuje pod video reklamou

Znevýhodnené súkromné poisťovne

Ak by vláda týmto spôsobom chcela v dôsledku výpadku príjmov pre koronakrízu dofinancovať len VšZP a zároveň chcela sanovať jej tohtoročnú stratu, tak tým okrem nerovného diskriminačného prístupu k zdravotným poisťovniam hádže cez palubu vyše 40 percent občanov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach, čo môže byť vyhodnotené ako protiprávny postup," komentoval.

Analytik sa obáva, že takýmto materiálom sa Slovensko mentálne nebezpečne blíži k naplneniu snáh niektorých vládnych politikov o vyhladovaní súkromných zdravotných poisťovní.

Tým by sa tak podľa jeho slov malo začať neoplácať poskytovať ľuďom verejné zdravotné poistenie, čo by ich následne malo motivovať odísť z trhu.

"Je to zaslepenosť, krátkodobé uvažovanie a odklon od poskytovania najvyššej hodnoty za peniaze pre spoločnosť," tvrdí.

Zachar tiež nevidí zmysel v dotovaní stratových činností zo strany štátu, a to bez prijímania adekvátnych reforiem smerujúcich k dlhodobo udržateľnej dostupnosti, vyššej kvalite a efektívnosti verejných zdravotníckych služieb.

Spravodlivou kompenzáciou dôsledkov koronakrízy by podľa názoru analytika bolo zvýšenie platieb za poistencov štátu.

Súkromné poisťovne suma prekvapila

Návrh na dofinancovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sumou 300 miliónov eur je podľa zdravotnej poisťovne Dôvera hazardom so zdravím.

Zdravotná poisťovňa Union je z toho v šoku. Pre agentúru SITA to uviedli PR špecialista Dôvery Matej Štepianský a hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Rokovanie o zvýšení základného imania štátnej VšZP o 300 miliónov eur vládny kabinet v stredu prerušil.



"Sme z toho v šoku. Ani sme netušili, že je na tom VšZP už znova až tak zle – suma 300 miliónov eur nás extrémne prekvapila," povedala hovorkyňa Unionu s tým, že odhadované chýbajúce zdroje boli pre celý sektor 200 miliónov eur. Union tento návrh považuje za "extrémne nekorektný a nefér".



"Vláda týmto svojím krokom ukazuje, že sa na férové financovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov na Slovensku vykašľala," konštatoval Štepianský. Nepriamo podľa Dôvery trestá dva milióny poistencov za to, že dôverujú súkromným zdravotným poisťovniam. "Poukazujeme na to, že milión poistencov Dôvery je zároveň poistencami štátu. Sú to deti, dôchodcovia, nezamestnaní a rodičia na materskej, na ktorých vláda šetrí tým, že z roka na rok za nich platí menšie poistné, pričom náklady na liečbu stúpajú. Vláda SR svojimi krokmi upiera prístup k zdravotnej starostlivosti bezmála polovici obyvateľov Slovenska," dodal PR špecialista Dôvery.



Dôvera aj Union poukazujú na to, že štátna poisťovňa sa má dofinancovať z daní všetkých daňových poplatníkov, vrátane poistencov súkromných zdravotných poisťovní.