Výpadok z daní by mal byť o stovky miliónov nižší, ako sa očakávalo v júni

Daňovo-odvodové príjmy sa majú prepadnúť o viac ako 900 miliónov eur.

30. sep 2020 o 15:19 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Výpadok daňových a odvodových príjmov by mal byť v tomto roku vďaka lepšiemu vývoju slovenskej ekonomiky o 700 miliónov eur menší, ako sa očakávalo v júni tohto roka.

V tlačovej správe o to informoval Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.

Daňovo-odvodové príjmy sa však pre pandémiu v tomto roku oproti vlaňajšku podľa očakávaní IFP prepadnú o vyše 900 miliónov eur.

Trh práce sa podľa analytikov IFP zatiaľ ukazuje odolnejší voči kríze, čo potiahlo aj domácu spotrebu. Do ďalších rokov nás čaká postupné oživenie spojené s rastom príjmov. Zlepšenie by mohla zastaviť druhá vlna pandémie, ktorá by zobrala ďalšiu miliardu eur najmä cez čiastočné uzatváranie ekonomík u našich obchodných partnerov. Naopak, pozitívne riziko na rast ekonomiky aj príjmy podľa IFP prináša avizovaný Fond obnovy.

K výpadku na medziročnej báze podľa analytikov prispieva fakt, že korporátna daň reaguje najvýraznejšie na ekonomický cyklus prepadom o 600 mil. eur. "Trh práce nebol až tak výrazne zasiahnutý, ako sa očakávalo a zapracovali aj opatrenia prvej pomoci, ktoré podržali zamestnanosť a mzdy," tvrdí IFP. To pozitívne zapôsobilo na spotrebu domácností, ktorá sa udržala a pomohla výberu DPH. "Aj keď opatrenia na podporu zamestnanosti kryli do určitej miery náklady firiem, dočasné zmrazenie zahraničného dopytu a vlažnejšia dynamika investícií vymažú zisky firiem," tvrdia analytici.

Druhá vlna pandémie by podľa IFP strhla príjmy až o 1,5 mld. eur, zatiaľ čo Fond obnovy by pridal 1,4 mld. eur. Negatívne riziko plynie z druhej vlny šírenia vírusu a s ňou spojenými obmedzeniami v domácej ekonomike, ako aj u našich obchodných partnerov. Pozitívne riziko prináša Fond obnovy, ktorý by pozdvihol vládnu spotrebu a investície a prispel tak k oživeniu súkromného sektora a trhu práce, uviedli analytici.

Trh práce bol podľa analytikov odolnejší, aj vďaka prijatým opatreniam na podporu zamestnanosti, čo zvyšuje dane z práce. Slabší pokles zamestnanosti pomáha spotrebe domácností, ktorá poľavila iba mierne v porovnaní s očakávaniami z júna, čo pozitívne prispieva k rastu DPH a spotrebných daní. Rýchlejšie zotavenie zahraničného dopytu a postupné obnovenie produkcie napomáha výnosu korporátnej dane, tvrdí IFP. Priaznivejšie očakávania pre trh práce prispievajú k vyššej prognóze výberu odvodov a dane z príjmov zo závislej činnosti.