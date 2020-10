4 chyby, ktoré pri podnikaní bolia najviac. Dá sa im vyhnúť

Čo prezradila o podnikaní pandémia?

5. okt 2020 o 0:00 SME Creative

Práca z domu, obmedzenie stretnutí, porady na diaľku či väčší dôraz na digitálne služby. Mnoho firiem síce dlhodobo implementovalo do svojho podnikania širokú škálu digitálnych služieb, protipandemické opatrenia v prvej polovici roka však nábeh technológií urýchlili.

Firmy a podnikatelia boli zo dňa na deň nútení komunikovať s klientmi aj zamestnancami na diaľku, virtuálne posielať dokumenty alebo snažiť sa o vyššiu návštevnosť aplikácií, webstránok či e-shopov.

Niektoré firmy vyvinuli vlastné riešenia, iné sa spoľahli na externé. Nie vždy sa však rozhodli smerovať pozornosť a aktivitu správnym smerom. Výsledkom boli pokusy, omyly a neraz aj straty dát či zákazníkov. Skúsenosti úspešných však ukazujú, že v digitálnom svete je najdôležitejšie spoliehať sa na kvalitu a bezpečnosť. Okrem toho sa treba vyhýbať štyrom základným chybám.

1. Malé technologické povedomie

Jednou z prvých výziev pandémie bolo vo firmách nastavenie komunikácie na diaľku. Nielen so zákazníkmi, ale aj s kolegami.

„Obmedzenie sociálnych kontaktov znamenalo, že osobné stretnutia sa zmenili na telefonáty a komunikáciu cez e-maily, webové videoaplikácie či sociálne siete,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

(zdroj: Pixabay)

V tejto situácii dokázali väčšie firmy oceniť vlastný a na mieru pripravený firemný systém. Začali využívať digitálne cesty komunikácie s klientom a podobne sa rozhodli podpisovať aj dokumenty. Menšie firmy často nemali dostatok kapacít na prípravu riešení, dokázali sa však prispôsobiť a nájsť na trhu vhodné riešenia.

„Na vnútrofiremnú komunikáciu používame platformu ZOOM a neustále prichádzame s novými technológiami a vylepšeniami, ktoré umožňujú nahradiť osobný kontakt správami,“ hovorí majiteľ marketingovej agentúry High 5 studio Patrik Belanec.

Niektoré firmy však nenašli vhodné nástroje, aby dokázali svoje podnikanie technologicky posunúť. Preto v čase pandémie začali stagnovať.

Na internete je pritom množstvo riešení prakticky na každý problém. Vždy je však nutné zohľadniť vlastné potreby, cenu, kvalitu a hlavne bezpečnosť. Tá je v online svete kľúčová. Niektoré firmy si napriek tomu technologické riešenia stále nevyberajú správne.

2. Riešenia na skúšku nefungujú

„Mnohé firmy hľadajú najlacnejšiu cestu zo strachu, či to bude fungovať. Je to problém, pretože lacné nie je vždy dobré alebo profesionálne. Následne dosiahnu pri neodbornej asistencii či zabezpečovaní prechodu do online slabé výsledky a klient je nespokojný,“ konštatuje Belanec.

Pri takýchto riešeniach navyše hrozí únik údajov, výpadky či absentujúca technická podpora. Môže to nielen znepríjemniť prácu, ale výrazne skomplikovať aj samotné podnikanie. Preto je vhodné hneď od začiatku staviť na spoľahlivé a overené riešenia. Vyhnete sa sklamaniu, problémom aj zbytočným slepým uličkám.

(zdroj: Pixabay)

3. Chýba záloha a ochrana dát

Veľmi častým dôsledkom nesprávne zvolených technologických riešení je strata firemných údajov. Príčinou zvykne byť nevhodné nastavená alebo nedostatočne zabezpečená záloha dát.

„Poznám mnoho prípadov, keď klienti nič nezálohovali a prišli o všetky dáta, či už hacknutím alebo zlyhaním techniky,“ hovorí Belanec.

„Aj preto využívam dva druhy záloh - externý pevný disk určený iba na zálohy a cloudové riešenie,“ dodáva k dôležitosti ochrany firemných dát.

Bezplatné riešenia síce nemusia byť zlé, často sú však obmedzené. Príkladom je klasické cloudové úložisko Google Drive. Poskytuje bezpečný priestor, ale na väčšie firemné dáta už takáto verzia nestačí.

Spoľahlivým a bezpečným riešením je Orange úložisko. Poskytuje prístup k dátam, nech ste kdekoľvek. Môžete ich bezpečne ukladať a zdieľať s kolegami a synchronizovať medzi zariadeniami ako počítač, tablet či mobil. Navyše sú neustále chránené.

Celá firma tak nemusí sedieť v kancelárii a kolegovia majú všetky potrebné dáta pri sebe. Veľkou výhodou je aj bezpečnostná stránka. Dáta sú uložené v bezpečí v Orange TechParku, kde má svoje technológie uložené aj samotný operátor.

Riešenie je vhodné pre všetky typy firiem a veľkosť priestoru úložiska je možné prispôsobovať. V rámci flexibilného spôsobu práce s úložiskom je riešenie ideálne aj na zdieľanie dokumentov s klientmi.

(zdroj: Pixabay)

4. Nevhodne zvolená technológia

Aj firmy, ktoré už na internete podnikali a s technológiami mali viac skúseností, v čase pandémie často zaznamenali nápor na svojich webových stránkach a ich preťaženie. Jednou z rýchlych možností bolo zvýšenie kapacity stránky.

To si však od prevádzkovateľa serverov vyžiadalo zmenu škálovania, ktorá nebola zdarma. Preto sa spoločnosti, ktorým doteraz stačil bežný hosting, začali obzerať po vhodnejších riešeniach. Jedným z nich je aj vlastný server.

Kúpa fyzického servera znamená starostlivosť navyše, nutnosť konfigurovať, platiť za elektrickú energiu a prostredie spravovať a monitorovať. Pre malé a stredné firmy to prináša záťaž a náklady, čo si už viaceré z nich nemusia vedieť dovoliť.

Vhodnejším riešením je prenájom servera, ktorý dokážete pohodlne a bezpečne prevádzkovať vo Virtuálnom dátovom centre. Vďaka nemu môžete rozvíjať internetový biznis bez vlastných serverov aj zbytočných dodatočných nákladov.

Navyše nemusíte mať vo firme odborníka, pretože v dátovom centre majú dostatok špecialistov, ktorí sa o údržbu prenajatých serverov starajú. Vy sa môžete venovať svojmu biznisu a odborníci vám postrážia servery.

Virtuálne dátové centrum od Orangeu je vhodné nielen pre veľké a stredné firmy, ale ocenia ho aj menšie projekty, ktoré plánujú začať rozvíjať svoj biznis na internete.

