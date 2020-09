SaS bude pri otázke zlučovania odvodov požadovať analýzu

Matovič hovorí o možnom zavedení jedného sociálno-zdravotného odvodu.

28. sep 2020 o 14:26 TASR

BRATISLAVA. Vládna strana SaS bude pri otázke možného zlúčenia zdravotných a sociálnych odvodov požadovať analýzu. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.

V programovom vyhlásení vlády sa píše, že ak súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia.

"Z toho dôvodu budeme v zmysle programového vyhlásenia vlády požadovať najskôr spomínanú analýzu," povedal Šprlák.

Strana Hlas si zase myslí, že pre Slovensko bude lepšie, ak sa premiér Igor Matovič (OĽaNO) nebude púšťať do žiadnych reforiem.

"Pri jeho amaterizme je vopred jasné, že každý pokus o reformu sa skončí katastrofálne," reagovala pre TASR hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Denník N v piatok informoval, že premiér Matovič hovorí o možnom zlúčení výberu zdravotného a sociálneho poistenia a zavedení jedného sociálno-zdravotného odvodu.

"Do detailov to ešte rozpracované nemáme, táto filozofia je ale podľa mňa správna - aby sme čo najviac zjednodušili ľuďom život. Občan by zaplatil jeden odvod a ten sa potom rozdelí," uviedol pre denník predseda parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš s tým, že v klube by s podporou návrhu nemal byť problém.