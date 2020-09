Prezidentka požiadala Hegera, aby z plánu obnovy nevypadli niektoré priority

Reformný dokument považuje za široký, ocenila však jeho kvalitu.

28. sep 2020 o 12:32 (aktualizované 28. sep 2020 o 14:01) TASR

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), aby z výsledného plánu na využitie zdrojov z Európskej únie nevypadli určité priority.

Peniaze by podľa nej mali smerovať najmä na ochranu klímy, ale napríklad aj na vzdelávanie, vedu, výskum a sociálnu oblasť. Reformný dokument považuje za široký, ocenila však jeho kvalitu.

Čaputová: Slovensko musí byť sociálne férovejšie

Čaputová pozvala na stretnutie ministra financií, aby sa porozprávali o pláne obnovy, ale aj o čerpaní z eurofondov.

Národný integrovaný reformný plán, ktorý bol zatiaľ pripravený, obsahuje podľa nej širokú paletu deficitov, ktoré sú na Slovensku, a návrhy riešení. "Myslím, že je všeobecná zhoda na tom, že tento dokument je, síce zatiaľ veľmi široký, ale naozaj postihuje všetky dôležité oblasti," skonštatovala prezidentka.

Podotkla, že z hľadiska množstva finančných prostriedkov ide o veľkú šancu pre Slovensko, ale aj o veľký záväzok pre budúce generácie. Požiadala preto Hegera, aby vo výslednom pláne boli niektoré priority, ktoré považuje za dôležité.

Podporuje, aby sa finančné prostriedky z fondu obnovy, ale aj z eurofondov použili na ochranu klímy. "Slovensko v tomto zmysle zaostáva najmä pokiaľ ide o obnovu verejných budov," zdôraznila s tým, že to súvisí aj s tepelným hospodárstvom a kvalitou ovzdušia.

Dôležitá je podľa Čaputovej zároveň investícia do vzdelávania, ktorá má zahŕňať reformu vzdelávacích obsahov či zvyšovanie platov učiteľov. Treba podľa nej investovať do excelentnosti a kvality vysokých škôl. Poukázala tiež na oblasť inovácií, vedy a výskumu.

Významnou je podľa prezidentky aj sociálna oblasť. "Potrebujeme, aby Slovensko bolo sociálne férovejšie," zdôraznila. Spomenula napríklad opatrenia, ako je cenovo dostupné bývanie, reforma systému rekvalifikácií a systém ochrany rodín ohrozených chudobou.

Heger: Reformné menu zverejníme koncom týždňa

Heger potvrdil, že sa zhodli na oblastiach, ktoré by mali byť "šampiónmi" plánu obnovy. Podľa neho sú nimi vzdelávanie, veda, výskum, inovácie, zelená ekonomika, digitalizácia a zdravotníctvo.

Doplnil, že na Slovensku je investičný dlh v otázke kanalizácie a vodovodov. Poznamenal, že sa bude ešte diskutovať o tom, či to financovať z plánu obnovy.

Súčasne priblížil, že Európska komisia stanovila dva parametre pre plán obnovy. Na zelené témy by podľa toho malo ísť 37 percent a 20 percent by malo predstavovať digitalizáciu.

Do reformného dokumentu podľa neho prispievali rezorty, ale aj niektorí experti, ktorých pozvali na diskusiu počas leta. "Nerobili sme to ešte pred kamerami, pretože sme sa chceli sústrediť na prácu," dodal minister.

Dokument, ktorý obsahuje "reformné menu", by mal byť podľa jeho slov oficiálne zverejnený koncom tohto týždňa.

Prezidentka potvrdila, že do tvorby dokumentu bol prizvaný aj poradca z Prezidentského paláca. "Nedá sa povedať, že by sa ten plán tvoril úplne za zatvorenými dverami, ale takisto aj dnes som pána ministra financií povzbudzovala v tom, dať k dispozícii tento dokument, jeho oficiálnu verziu verejnosti, a takisto následne aj po koaličných rokovaniach dať k dispozícii verejnosti to, čo z neho bude vybraté do plánu obnovy, lebo stále ešte hovoríme o reformnom menu ako o nejakej väčšej škále možností," vyhlásila Čaputová.