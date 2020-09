Boeingy 737 Max môžu do konca roka dostať povolenie na lietanie v Európe

Lietadlá Boeing 737 Max začali používať v roku 2017.

27. sep 2020 o 14:03 SITA

NEW YORK. Lietadlá Boeing 737 Max, ktoré po celom svete uzemnili na 18 mesiacov po tom, ako dve smrteľné nehody odhalili konštrukčné chyby, by do konca tohto kalendárneho roka mohli dostať osvedčenie pre opätovné lietanie v Európe.

V piatok o tom informoval šéf Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) Patrick Ky.

"Prvýkrát po roku a pol momentálne vidím, že ukončenie prác na Maxe máme na dohľad. Začíname hľadať možnosti, ako by sme mohli do konca roka vrátiť tieto stroje do prevádzky," poznamenal Ky.

Začiatkom septembra EASA informovala, že ukončila prvé letové testy týchto lietadiel. Testovacie lety, ktoré predstavujú ďalší krok pri návrate týchto strojov do plnej prevádzky, sa z dôvodu cestovných obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu uskutočnili v kanadskom Vancouveri. EASA pri testoch spolupracovala s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý už v júni začal vlastné testovacie lety.

Lietadlá Boeing 737 Max začali používať v roku 2017. V prevádzke ich bolo takmer 400.

Po leteckých nešťastiach predvlani v Indonézii a minulý rok v Etiópii ich však museli prestať používať.

Vyšetrovatelia poukázali na automatizovaný systém letovej kontroly (MCAS), ktorý na základe chybných údajov zo senzorov tlačil predný koniec lietadiel smerom nadol.