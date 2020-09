Súkromné zdravotné poisťovne kritizujú úvahu o zlúčení odvodov

Bol by to návrat do socialistickej reality.

25. sep 2020 o 20:53 TASR

BRATISLAVA. Možné zlúčenie zdravotných a sociálnych odvodov môžu podľa súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera zhoršiť zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

Súkromná Union zdravotná poisťovňa vníma zase prípadný vznik "takéhoto štátneho kolosu," ako návrat do socialistickej reality.

Administrácia platieb je minimálna

"Uvedené úvahy vnímame v kontexte aktuálnej situácie na politickej scéne. Domnievame sa, že majú slúžiť na prekrytie medializovaných správ z posledných dní. Pripomenieme, že idea nie je nová, bola na stole už pred viac ako desiatimi rokmi," reagoval PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Pokračoval, že efektívnosť výberu poistného by sa nezlepšila. "Administrácia platieb odvodov je na minimálnej úrovni už dnes - stačí pár klikov. Výsledkom tohto kroku by bolo zhoršenie

zdravotnej starostlivosti pre pacientov," doplnil.

Návrat do socializmu

Union ZP poukazuje na doterajšie negatívne skúsenosti s hospodárením štátnych subjektov, ktoré nenaznačujú, že by bol štát dobrý hospodár.

"Prípadné spájanie peňazí na zdravotné a sociálne poistenie v jednom štátnom kolose vnímame ako nešťastný nápad. Prípadný vznik takéhoto štátneho kolosu bez konkurencie by spôsobil návrat do socialistickej reality s centrálnym riadením, bez záujmu zvyšovať kvalitu a prinášať pridanú hodnotu pre klienta," povedala hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Význam zdravej konkurencie

Upozornila, že jedna štátna poisťovňa a jedno vedenie by rozhodovalo o všetkých finančných zdrojoch, čo by podľa jej slov spôsobilo, že niektoré subjekty by boli uprednostňované, zvýšilo by sa riziko úplatkárstva či nátlaku a financovanie by nemuselo byť spravodlivé.

"Ak by zmizla zdravá konkurencia, nebol by tu tlak na znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity - teda pre občanov by to nemalo žiadny pozitívny prínos," zhrnula.