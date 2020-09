Matovič chce zlúčiť sociálne a zdravotné poistenie

Poslanec Šípoš tvrdí, že by v klube OĽaNO s podporou takého návrhu nemal byť problém.

25. sep 2020 o 15:20 SITA

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič začal v OĽaNO aj pred niektorými kolegami z koalície hovoriť o tom, že by sa mal zlúčiť výber zdravotného a sociálneho poistenia a zaviedol by sa jeden sociálno-zdravotný odvod.

Sociálna poisťovňa by sa tak zlúčila so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Okrem zjednodušenia výberu poistného by to však znamenalo koniec súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Informuje o tom Denník N.

"Do detailov to ešte rozpracované nemáme, táto filozofia je však podľa mňa správna – aby sme čo najviac zjednodušili ľuďom život. Občan by zaplatil jeden odvod a ten sa potom rozdelí," potvrdil Denníku N filozofiu Matovičovho riešenia predseda klubu OĽaNO Michal Šípoš.

Podľa Šípoša by v klube OĽaNO s podporou takého návrhu nemal byť problém.

Ako ďalej informuje Denník N, presný návrh ani prepočty takého opatrenia ešte neexistujú.

Ostatné koaličné strany však očakávajú, že prvý teoretický model fungovania jednej sociálno-zdravotnej poisťovne by mohol vzniknúť do konca roka. Jej vytvorenie by mohlo zjednodušiť zoštátnenie systému povinného poistenia v zdravotníctve.