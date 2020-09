Ministerstvo chce razantne vymáhať plnenie kompenzačných opatrení od investorov

24. sep 2020 o 14:33 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce razantne vymáhať plnenie kompenzačných opatrení od investorov.

Pripraví tiež legislatívnu zmenu a efektívnejší mechanizmus. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP SR.

Negatívne vplyvy ľudskej činnosti

Kompenzačné opatrenia majú nahradiť negatívne vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie, priblížil envirorezort.

Neplnenie kompenzácií je frekventovaným problémom a súvisí s nedostatkom vymáhania povinností od investorov.

Ministerstvo chce, aby dosah ľudskej činnosti na chránené územia bol kompenzovaný aspoň v nevyhnutnom rozsahu.

Mechanizmus finančnej záruky

Zriadiť by sa podľa odboru komunikácie mal mechanizmus finančnej záruky, ktorý by navrhovateľovi uložil povinnosť financovať kompenzačné opatrenia, realizoval by ich však štát.

Štátny tajomník MŽP Michal Kiča vo videu na sociálnej sieti poukázal na chránené vtáčie územie Úľanská mokraď, kde je postavené rozsiahle parkovisko.

To malo slúžiť obchodnému centru, ktoré sa nachádza na polceste medzi Bratislavou a Trnavou, ale skrachovalo.

Tvrdí, že keď sa výstavba vykonávala, orgánom starostlivosti o životné prostredie bola uložená povinnosť urobiť kompenzačné opatrenia. Tie sa však nikdy nezrealizovali, podotkol štátny tajomník.