Krajniak pre bojkot KOZ zrušil plánované rokovanie tripartity

Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov sa na rokovaní odmietli zúčastniť.

24. sep 2020 o 9:58 SITA

BRATISLAVA. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak zrušil rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR), ktoré sa malo uskutočniť 28. septembra tohto roka.

Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) sa totiž na tomto rokovaní odmietli zúčastniť.

Účasť odmietli

"Konfederácia odborových zväzov SR v pondelok 21. septembra 2020 emailom oznámila neúčasť svojich zástupcov na zasadnutí predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR a aj na plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministra práce a sociálnych vecí Eva Rovenská.

Budúcotýždňové rokovanie tripartity sa tak podľa nej muselo zrušiť, keďže pre neprítomnosť zástupcov KOZ nie je HSR uznášaniaschopná a nemôže prijímať závery z rokovania.



"Vláda Slovenskej republiky a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má úprimný záujem pokračovať v sociálnom dialógu so zástupcami zamestnancov a zástupcami zamestnávateľov," povedala hovorkyňa šéfa rezortu práce a sociálnych vecí.

Minister práce Milan Krajniak je podľa nej pripravený rokovať s každým partnerom, ktorý chce rokovať a viesť sociálny dialóg s cieľom čo najlepšie zastupovať záujmy obyvateľov Slovenska.

Reagovali na konanie ministra

Predstavitelia KOZ opustili augustové rokovanie tripartity a prerušili sociálny dialóg. Ako vtedy na brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško, reagovali tým na konanie ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka, ktorý pozval na individuálne rokovania o výške budúcoročnej minimálnej mzdy len zástupcov zamestnávateľov.

Minister Krajniak v reakcii na kroky odborárov avizoval zmenu zákona o tripartite tak, aby zamestnancov v tripartite okrem KOZ zastupovali najmenej dva ďalšie subjekty.

Takýto legislatívny návrh už predložil do pripomienkového konania. Ak ďalšie subjekty podľa tohto návrhu nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v HSR, ďalší zástupca zamestnancov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov. Záujem o miesto v tripartite už prejavili Moderné odbory Volkswagen.



Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje len Konfederácia odborových zväzov SR.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko KOZ SR.