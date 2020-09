Dopravcovia nie sú pripravení na brexit bez dohody, hrozia dlhé rady a čakania

Británia predstavila najhorší možný scenár.

23. sep 2020 o 21:22 TASR, SITA

LONDÝN. Po prerušení ekonomických väzieb Veľkej Británie s Európskou úniou na konci tohto roka by pred Lamanšským prielivom mohli vzniknúť rady až 7-tisíc nákladných áut a dvojdňové čakania na vstup do Francúzska.

Uviedla to v stredu britská vláda, keď vyzvala firmy, aby sa pripravili na veľkú zmenu.

Zdržania môžu trvať aj tri mesiace

Michael Gove, minister poverený prípravami na brexit, označil možné zápchy na hraniciach za "odôvodnený najhorší scenár". Konštatoval to v liste logistickým firmám a osobne pred poslancami britského parlamentu.

Gove povedal, že 30 až 60 percent nákladných áut, ktoré budú chcieť prejsť cez Lamanšský prieliv, pravdepodobne nebude pripravených na novú administratívu a na predpisy, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára. "Preto ich francúzski colníci vrátia, čím vniknú zápchy na hraničnom priechode z Doveru do Calais," povedal Gove poslancom.

Podľa britskej vlády takéto zdržania môžu pretrvávať najmenej tri mesiace, kým si firmy nezvyknú na nové systémy a požiadavky.

Šéf britského združenia pre cestnú nákladnú dopravu Richard Burnett v reakcii na dokument o najhoršom scenári povedal, že neustále varujú vládu pred veľkým zdržaním v prístavoch.

Predseda írskeho združenia cestnej nákladnej dopravy Eugene Drennan zasa skonštatoval, že takýto scenár by priniesol veľký zmätok a viedol by k veľkým stratám. Podľa Drennana je potrebná priama, rýchla a efektívna doprava z Írska do severného Francúzska.

Obchodné bariéry aj v prípade dohody

Veľká Británia vystúpila z politických inštitúcií Európskej únie 31. januára, ale do konca roka trvá prechodné obdobie, počas ktorého je medzi Britániou a úniou bezcolný obchod.

Vyjednávači sa v súčasnosti snažia dohodnúť budúce obchodné vzťahy. Avšak aj keď sa dosiahne dohoda, Británia odíde zo spoločného trhu únie aj z colnej únie, čo znamená určité nové kontroly a obchodné bariéry. Bez dohody by nastalo ešte väčšie narušenie obchodu, a obe strany by voči sebe museli uplatniť clá.

Britských dopravcov nahnevalo tiež, že vládny systém Smart Freight, ktorý má znížiť riziká meškania nákladu, keď sa už Británia nebude riadiť pravidlami EÚ, bude ešte aj v januári stále v režime testovania. A Británia mešká aj s náborom nových colných pracovníkov, ktorí by jej pomohli zvládnuť množstvo nových papierov po skončení sa prechodného obdobia 31. decembra 2020.