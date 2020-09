Poslanci okolo Pellegriniho neuspeli s návrhom na vyššie ošetrovné

Organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly by mohli mať povinnosť po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím novely by sa mal zároveň posunúť začiatok zavedenia zálohovania späť na pôvodný termín 1. január 2022.