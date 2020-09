Dopravcovia žiadajú rýchlotesty už pred nástupom do lietadla

Karanténne opatrenia dusia vytúžené zotavenie leteckej dopravy.

22. sep 2020 o 16:30 TASR

ŽENEVA. Cestujúci by mali opäť bez obáv lietať na medzinárodných linkách. Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) preto požaduje rýchlotest na COVID-19 pre každého pasažiera priamo pred odletom.

To by znamenalo, že povinná karanténa v cieľových krajinách by sa stala zbytočná, uviedol v utorok šéf IATA Alexandre de Juniac. Karanténne opatrenia totiž dusia vytúžené zotavenie leteckej dopravy.

IATA už priamo diskutuje s vládami a Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO). Aerolínie združené v IATA návrh na 100 % podporujú.

IATA predpokladá, že od októbra budú na trhu dostupné rýchlotesty na protilátky v cene pod 10 eur, ktorých výsledky sú známe v priebehu 15 minút a ich výsledky sú správne na viac než 99 %.

Na test nie je potrebný medicínsky personál. Rýchlotesty pred odletom by mali byť povinné a príslušné náklady by mal hradiť štáty.

Kto by sa odmietol podrobiť testu, nemohol by nastúpiť do lietadla, uviedol de Juniac. V prípade oživenia letovej prevádzky by bolo v rámci tohto programu potrebných 4 milióny až 5 miliónov rýchlostestov denne.

IATA nepozoruje žiadne zotavovanie medzinárodnej leteckej dopravy, uviedol de Juniac. V júli cestovalo lietadlom len 8 % cestujúcich v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška.

Jedným z dôvodov bolo aj to, že si cestujúci nemohli lety plánovať, keďže sa obávali, že v cieľových krajinách sa medzitým prijmú karanténne opatrenia.