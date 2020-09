Mičovský chce zvýšiť viazané platby v rámci prvého piliera

Mičovský sa zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Bruseli.

22. sep 2020 o 16:21 TASR

BRATISLAVA. Prioritou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je zvýšenie viazaných platieb v rámci prvého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP).

Uviedol to v utorok v Bratislave na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO), ktorý sa v pondelok zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Bruseli.

"Som presvedčený a je to aj presvedčenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, že našou absolútnou prioritou a základným cieľom je zvýšiť viazané platby v rámci prvého piliera. Je to niečo, čo nám zabezpečí to hlavné, čo sledujeme, a to zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, ako aj zamestnávanie na našom vidieku," spresnil agrominister.

Ide podľa jeho slov o tie najzákladnejšie veci, ktoré Slovensku chýbajú, a to pestovanie ovocia, zeleniny, chov kôz, oviec a dobytka. "Bol som v Bruseli jediný minister, ktorý na viazané platby požadoval 25 percent, čo je oproti súčasnosti viac ako dvojnásobok," poznamenal.

"Zelené ekoschémy podporujeme, zelená architektúra je pre nás dôležitá. Jediná vec, ktorá zostala otvorená a o ktorej sa otvorene aj v Bruseli rozprávalo, je otázka súčasného nastavenia. To vytvára nebezpečenstvo, že Slovensko by mohlo prísť o niektoré prostriedky nastavení, ako sú ekoschémy. Bola to mienka nielen moja, ale aj viacerých krajín. Každý uzná, že riskovať s prostriedkami, ktoré sú určené pre podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spôsobom, že by sa niektoré prostriedky mohli zo systému navždy stratiť, naozaj nemôžeme a preto som sa pridal k názoru viacerých štátov, ktoré takýmto spôsobom uvažovali," povedal minister pôdohospodárstva.

Mičovský zároveň oznámil, že v Bruseli podporil tzv. proteínovú produkciu v rámci EÚ.

"Podporil som ju nielen v súlade s mnohými ostatnými členskými štátmi EÚ. Opäť musím povedať, že ako jediný minister som sa vyjadril aj k tomu, že proteínová produkcia (proteínové plodiny) nesmú byť GMO (geneticky modifikované organizmy)," dodal Mičovský.