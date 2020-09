Nezamestnanosť podľa analytikov znížili aj sezónne práce, v septembri ju zvýšia absolventi

Do konca roka by sa mohla miera nezamestnanosti na Slovensku ešte mierne zvyšovať

18. sep 2020 o 13:12 SITA

BRATISLAVA. Miera nezamestnanosti na Slovensku ešte môže mierne rásť, nárasty však zrejme nebudú také veľké, ako to vyzeralo na jar. Pre agentúru SITA to uviedla analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová.

Trh práce sa v auguste podľa nej vyvíjal veľmi dobre, s poklesom nezamestnanosti nepočítala, očakávala skôr ďalší mierny rast.

"Vyzerá, že počet nových nezamestnaných, teda prítok uchádzačov o zamestnanie, bol nižší ako v júli, a zároveň počet ľudí, ktorí našli zamestnanie bol rovnako vysoký ako mesiac predtým, čo spolu vyústilo do poklesu miery nezamestnanosti," skonštatovala v reakcii na minulomesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti o 0,05 percentuálneho bodu na 7,60 %.



Hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš za symbolickým poklesom miery nezamestnanosti v auguste vidí okrem opatrení na podporu podnikov aj sezónne práce.

"Už v septembri však bude miera nezamestnanosti pravdepodobne pokračovať v raste, minimálne už pre príchod absolventov do štatistík úradov práce," povedal pre agentúru SITA. Aj podľa analytika Tatra banky Borisa Fojtíka nárast miery nezamestnanosti dokázali zastaviť sezónne práce. Taktiež očakáva, že v septembri sa miera nezamestnanosti zvýši pre príchod absolventov stredných škôl do evidencie úradov práce. "Do konca roka by sa mohla miera nezamestnanosti ešte mierne zvyšovať, ale nemala by prekročiť 8-percentnú hranicu," uviedol pre agentúru SITA.



Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák tiež upozornil na to, že rast nezamestnanosti sa v auguste v súlade s očakávaniami dočasne zastavil aj pod vplyvom sezónnych faktorov.

Podľa prepočtu UniCredit Bank po zohľadnení tradičných sezónnych faktorov miera nezamestnanosti vzrástla o 0,05 percentuálneho bodu na 7,48 %, teda najpomalšie od nástupu pandémie.

"Uvoľnenie prísnych protipandemických opatrení po odznení prvej vlny pandémie počas leta pomohlo aj domácemu trhu práce, ktorý začal javiť známky zotavenia už v júli a v podobnom trende pokračoval aj v auguste," tvrdí Koršňák.

Augustový mierny pokles nezamestnanosti však bol podľa Koršňáka s najväčšou pravdepodobnosťou len dočasný. Už v septembri by totiž čísla nezamestnanosti mala zvýšiť tradičná jesenná registrácia absolventov stredných škôl. "Stále nie je možné ani vylúčiť, že nezamestnanosť by na jeseň mohla podporiť aj druhá vlna prepúšťania," povedal. Očakáva, že miera nezamestnanosti by mohla kulminovať na prelome rokov na úrovni atakujúcej deväť percent.



Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v auguste tohto roka klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 7,60 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 2,63 percentuálneho bodu.

V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali na konci ôsmeho mesiaca tohto roka 208 362 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júlom ide o pokles o 1 424 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v auguste stúpol o 42 121 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 8,37 %. V porovnaní s júlom tohto roka išla nadol o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne stúpla o 2,34 percentuálneho bodu.