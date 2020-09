Firma CRH Slovensko investuje milióny eur do novej výrobnej linky na alternatívne palivá

Je to investícia do životného prostredia, tvrdí šéf spoločnosti.

17. sep 2020 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Ecorec Slovensko, dcérska spoločnosť cementární CRH Slovensko, získala do svojho pezinského závodu investíciu v hodnote 3,6 milióna eur.

Smerovať bude do novej výrobnej linky určenej na spracovanie najmä priemyselného odpadu, nerecyklovateľných zvyškov z triedenia plastov, odpadu z papiera, automobilového a iného odpadu, ktorý už nie je možné ďalej recyklovať. Vyrobí z neho alternatívne palivo potrebné na výrobu cementu v závodoch CRH.

„Nie je to len investícia do nášho podnikania v spoločnosti ecorec, ale aj investícia do slovenského odpadového hospodárstva. Vďaka novej výrobnej linke budeme môcť spracovať viac slovenského odpadu, ktorý takto neskončí na skládkach,“ uviedol generálny riaditeľ CRH North Danube Klaus Födinger.

Sulík oceňuje investíciu z dvoch dôvodov

Výroba cementu je vo všeobecnosti mimoriadne energeticky náročný proces. Preto je podľa spoločnosti v záujme ochrany životného prostredia používať ako náhradu za tradičné fosílne palivo, ktorým je najmä uhlie, alternatívne palivá vyrobené z odpadu.

Ako pri otvorení novej výrobnej linky uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, túto investíciu oceňuje z dvoch dôvodov. Tým prvým je fakt, že CRH sa pre jej realizáciu rozhodlo napriek aktuálnej celosvetovo zložitej ekonomickej situácii, čím potvrdilo, že jeho plány sú dlhodobejšie.

"Vyslali signál, že majú svoju víziu a budú v nej pokračovať," skonštatoval minister.

Druhý dôvod je podľa neho ešte významnejší a súvisí so samotným nakladaním s odpadom. Sulík vyzdvihol najmä využité princípy obehového hospodárstva. "Toto považujem za veľmi múdru myšlienku, za niečo, čo má budúcnosť. Z tohto pohľadu je dnešná investícia naozaj výnimočná," ocenil minister.

Investícia do životného prostredia

Pezinský závod Ecorec bude spracovávať prevažne lokálny odpad, a to zo všetkých regiónov. Vďaka investícii sa jeho kapacita zvýši zo súčasných 50-tisíc ton odpadu na 75-tisíc ton odpadu ročne.

„Je to investícia do životného prostredia, pretože použitie alternatívnych palív namiesto uhlia chráni neobnoviteľné prírodné zdroje a vďaka biomase, ktorá je ich súčasťou, tiež znižuje produkciu emisií oxidu uhličitého (CO2),“ doplnil Födinger.

Využitie alternatívneho paliva šetrí v porovnaní s uhlím 30 až 40 percent emisií oxidu uhličitého. Alternatívne palivo totiž obsahuje aj časť biomasy, ktorá je CO2 neutrálna.