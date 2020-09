Britská centrálna banka nezmenila kľúčový úrok a program nákupu dlhopisov

Vyhliadky ekonomiky zostávajú nezvyčajne neisté.

17. sep 2020 o 14:42 TASR

LONDÝN. Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu a program nákupu dlhopisov na nezmenenej úrovni.

Menový výbor banky vo štvrtok jednomyseľne rozhodol, že kľúčový úrok zostáva na úrovni 0,1 percenta a program nákupu dlhopisov na úrovni 745 miliárd libier (814,89 miliardy eur).

Ekonómovia takýto výsledok septembrového zasadania banky očakávali vzhľadom na nízku infláciu a vysokú nezamestnanosť v dôsledku pandémie nového koronavírusu. A tiež po tom, ako banka v marci na dvoch neplánovaných stretnutiach znížila kľúčový úrok o 65 bázických bodov.

Mnohí z nich sa ale domnievajú, že banka v novembri pravdepodobne rozšíri svoj program nákupu dlhopisov.

Výbor usúdil, že súčasná menová politika banky je primeraná a nemieni ju sprísňovať, kým nebude mať jasné dôkazy o tom, že sa inflácia približuje k jeho dvojpercentnému cieľu.

Očakáva sa však, že inflácia v Británii zostane až do začiatku roku 2021 nižšia ako jedno percento, aj keď je tento odhad mierne lepší ako v auguste.

Podľa predstaviteľov výboru hrubý domáci produkt Spojeného kráľovstva by mal byť v treťom štvrťroku 2020 zhruba sedem percent pod úrovňou štvrtého štvrťroku 2019.

Výbor bol tiež informovaný o plánoch banky preskúmať, ako by mohla efektívne zaviesť negatívnu úrokovú sadzbu, ak by si to vývoj inflácie a ekonomiky vyžadovali.

"Vyhliadky ekonomiky zostávajú nezvyčajne neisté," uviedla banka po svojom zasadnutí, čím odštartovala nový pokles libry, ktorú tlačia nadol vyhliadky na negatívne úrokové sadzby a možnosti, že Británia a Európska únia nedosiahnu dohodu o obchode po brexite.