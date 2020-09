Pre tri štvrtiny pacientov sú doplatky za lieky vysoké, ukázal prieskum

Vysoké doplatky obsadili tretie miesto v rebríčku dôvodov, pre ktoré sú pacienti nespokojní so zdravotnou starostlivosťou.

17. sep 2020 o 11:55 SITA

BRATISLAVA. Pre tri štvrtiny pacientov sú doplatky za lieky vysoké. Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR šíri osvetu v rozumnej spotrebe liekov.

Vysoké doplatky za lieky obsadili tretie miesto v rebríčku dôvodov, pre ktoré sú pacienti nespokojní so zdravotnou starostlivosťou. Do prieskumu sa koncom minulého roka zapojilo 606 chronických pacientov.



Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zaplatili pacienti za lieky vlani viac ako 445 miliónov eur. Takmer každý piaty pacient sa pritom nikdy nestretol s ponukou zmeniť svoj liek za iný s rovnakým účinkom, no s nižším doplatkom.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Pokiaľ je lacnejší liek rovnako účinný a pacient ho dobre toleruje, mala by byť jedným z kritérií pre výber lieku aj jeho cena. Ušetrí tak nielen pacient, ale aj celý zdravotnícky systém. Takto ušetrené peniaze môžu byť následne použité na liečbu ďalších pacientov," uviedla prezidentka asociácie Mária Lévyová.



Doplatky za lieky sú v týchto dňoch aktuálnou témou aj na ministerstve zdravotníctva.

Minulý týždeň bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Podľa prezidentky AOPP by sa odpustenie doplatkov za lieky nemalo týkať plošne všetkých dôchodcov, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a detí do šiestich rokov.

"Opakovane sme upozorňovali na to, že dôležité sú v prvom rade ekonomické a sociálne dopady na život pacienta a nie jeho status," dodala Lévyová. Plošné odpúšťanie doplatkov môže podľa asociácie prehĺbiť problém s nedostatkom financií v sektore. Navyše môže viesť k odpusteniu doplatkov za lieky tým pacientom, ktorí na takúto úľavu nie sú odkázaní. A naopak, nemusí sa dotknúť ťažko chorých pacientov, ktorí si platia nákladnú liečbu, no nespadajú do kategórie dôchodca, ŤZP či dieťa do šiestich rokov.



Asociácia na ochranu práv pacientov v súčasnosti združuje 47 pacientskych organizácii, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy.

AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach.