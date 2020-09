Kešjar odchádza z postu predsedu regulačného úradu

Vladimír Kešjar odchádza z postu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

17. sep 2020 o 11:54 SITA

BRATISLAVA. Vladimír Kešjar odchádza z postu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Ako sa uvádza v tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA hovorca úradu Roman Vavro, počas jeho pôsobenia sa vytvorili podmienky pre vstup a udržanie sa štvrtého mobilného operátora na slovenskom trhu.

Zároveň sa odstránila prekážka pri zmene telefónneho operátora, keď na základe verejnej výzvy Kešjara operátori prestali spoplatňovať prenos telefónneho čísla ku konkurencii.



Úrad umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovensko, ako prvá krajina EÚ, kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Predseda regulačného úradu bude zarábať tri krát viac ako priemer Čítajte

Okrem toho úraf tvrdí, že vyriešil otázku nechcených volaní na čísla so zvýšenou tarifou či umožnil bezplatné blokovanie volaní a krátkych správ na takéto čísla.



Na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb úrad spresnil povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku faktúru v papierovej alebo elektronickej forme podľa výberu účastníka a povinnosť operátorov pri každej podstatnej zmene zmluvy informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, pokiaľ so zmenami nesúhlasí.



Komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia umožňuje aplikácia MobilTest, ktorú spustil do prevádzky RÚ v spolupráci s rakúskou spoločnosťou.

K aplikácii je k dispozícii aj webové rozhranie www.meracinternetu.sk, ktoré umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov.

Operátori alebo štátne orgány si môžu stiahnuť anonymizované dáta s výsledkami meraní a ich podľa potreby vyhodnocovať. Umožňuje to aj mapovanie kvality internetového pripojenia v Slovenskej republike.